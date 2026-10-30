首都市長電視辯論會明登場 蔣萬安團隊曝辯論準備方向

選戰倒數，台北市長電視辯論明天登場，台北市長蔣萬安日前傳出身體不適，被競選團隊「強制」暫停跑行程，養足精神，全力備戰。蔣萬安競選總幹事羅智強指出，對手沈伯洋的口才是強項，蔣萬安不靠話術，而是以扎實的市政經驗跟政績，說服台北市民，「蔣萬安走的是台北願景路線」。

蔣萬安幕僚指出，薔琵颱風時，蔣萬安淋雨視察防颱工作，留守EOC應變中心時也沒睡好，競總成立後仍跑行程，就發現他精神好，且每天跑完行程，還要競辦開會，也討論辯論的事，有時候常會晚上一、兩點才睡覺。

幕僚指出，團隊就一直勸蔣萬安這兩天一定要睡飽，一方面也讓自己腦袋思緒準備好我覺得很好的就是，蔣萬安原本要邊準備辯論、邊跑行程，但看他精神不佳，羅智強只好下令，堅持不讓他再跑行程。

羅智強指出，沈伯洋的口才、口語是強項，蔣萬安的口才，比不過沈伯洋，且從沈伯洋所找的辯論團隊成員，包括行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺、行政院政務委員馬永成，都是口才便給之士，就是要用所謂的話語，在這場辯論當中，取得優勢。

羅智強認為，候選人不能偏離自己原來的面貌，蔣萬安不是在口才上贏沈伯洋，因此不像沈伯洋的團隊，是找來滔滔雄辯之士，蔣萬安主要是以市府的幕僚，市政團隊，以及專業的專家，建構起辯論的準備團隊。

羅智強表示，蔣萬安走的是市政說服、台北願景的路線，就是要告訴大家，一個負責任的市長，必須持續政策的穩定性，人格特質的一致性，那以及包括對於市政的熟悉度，和台北願景的前瞻跟宏觀。

幕僚指出，蔣萬安會在市政上進行交鋒，沈伯洋雖然口語上占上風，但蔣萬安本身有札實的市政經驗跟政績，不是用所謂的話術來說服台北市民，這會是蔣萬安準備的方向。