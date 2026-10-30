李四川體育後援會成立 推新北運動幣8年完成新北大巨蛋

國民黨新北市長候選人李四川體育後援會今成立，李四川表示要鼓勵市民培養運動習慣，讓運動真正融入日常生活，除要推新北運動幣每人500元每年15萬份，除鼓勵市民培養運動與觀賽，更要在8年內完成新北大巨蛋及板橋小巨蛋，培養健康城市及運動文化。

李四川體育後援會今在競選總部成立，現場湧入體育界代表及市民數百人，新北市體育會副理事長李修德擔任李四川體育後援會長，他說，李四川雖不擅長講話，但卻是做實事的人，他要拜託在場鄉親給李四川支持，讓他高票當選，現場不斷響起「票投3挺四川」口號，氣氛熱烈。

李四川表示，民眾從年輕時養成規律運動習慣，就能維持良好的體力與身體健康，他要推展運動城市，提出的體育政見包括推出新北運動幣每人500元、每年15萬份，鼓勵市民培養運動與觀賽習慣，讓運動真正融入日常生活。此外，過去他在台北市完成小巨蛋及大巨蛋的經驗，未來8年內要完成新北大巨蛋。

李四川說，選舉已倒數計時，今年的選舉是「做事連線」跟「選舉連線」的對決，他跟侯友宜市長都是從基層做起，都是用做的很少用講的，盼鄉親朋友能全力支持當他最強的後盾，呼籲大家在11月28日投下神聖的一票。

國民黨新北市長候選人李四川體育後援會今成立，除要發行運動幣政見也要在8年內完成大巨蛋。記者林媛玲／攝影