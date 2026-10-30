李四川：8年建新北大巨蛋 每人發500元運動幣

國民黨籍新北市長參選人李四川今天承諾，如當選會在8年內完成「新北大巨蛋」；並推動板橋第二運動興建小巨蛋，發放每人500元「新北運動幣」，讓市民日常養成運動習慣。

「李四川體育後援會」今天上午在國民黨籍新北市長參選人李四川競選總部成立，聚集體育界支持者造勢高喊「凍蒜」。後援會總會長李修德稱讚李四川從基層做起，有行政經驗，值得相挺，盼望可當選入主市府。

李四川稍早也在新北市長侯友宜陪同下，一起在板橋區傳統市場掃街。也將在中和區連城黃昏市場拜票。李四川與豬肉攤商握手，與侯友宜、家庭主婦一起自拍合影，也接受菜商送上的好彩頭祝福。

李四川表示，感謝侯友宜陪他掃街，與基層鄉親的支持鼓勵。侯友宜是在市場長大，他是在漁村長大，兩人每次回到市場就像回到家的感覺。他接下侯友宜的棒子後，將永遠與基層站在一起為新北建設。

侯友宜表示，與李四川都是從基層開始打拚，常到市場傾聽與交流基層的聲音，今天兩人一起向市場攤商與民眾懇託，讓李四川可以針對市場改建、改造，與公共建設持續接棒。

在體育界支持者高喊「票投三、李四川」口號聲中，李四川致詞強調，他與侯友宜、藍營參選人等都是「會做事連線」，對決綠營參選人的「會選舉連線」。

李四川說，台灣老年人生病臥床率高，運動要從年輕開始推廣全民運動，維持運動的習慣。如當選將推出「新北運動幣」，每人500元，運動賽事門票、運動課程、租借運動場地、參與指定運動活動，鼓勵市民培養運動與觀賽習慣。

他說，在台北市副市長任內經手過大巨蛋、小巨蛋，希望以此經驗，上任新北市長後，8年內完成樹林區的「新北大巨蛋」，與板橋第二運動場的小巨蛋。李四川呼籲支持者當分身催票、拉票，並在投票當天踴躍投票。