彰化縣長選戰升溫…藍鄭麗文一周4度輔選 明再與綠賴清德、蔡英文對陣

距投票不到1個月，彰化縣長選情升溫，繼國民黨主席鄭麗文1周內連4天來彰化，今天上午陪黨提名縣長候選人魏平政到員林市掃菜市場，全力衝刺，賴清德總統及前總統蔡英文明天傍晚也將為民進黨縣長候選人陳素月站台輔選，藉由執政優勢，為選情樂觀的陳素月再添薪加火。

依聯合報10月13日至15日的彰化縣長民調，民進黨候選人陳素月以32%支持度領先，國民黨魏平政16%、無黨籍邱建富10%、陳重嘉0.3%，卻有高達42%民眾未表態。未表態選民流向、藍營能否整合組織動員，以及投票率，都將是勝負的最後關鍵。

彰化縣向來被視為全台大選的「搖擺州」與勝負指標，此次縣長選舉也將牽動2028年總統大選，藍綠都十分重視，國民黨主席鄭麗文更「主帥親征」，賴清德總統等綠營高層也頻頻下鄉，勢在必得，也嗅出總統大選的前哨戰。

鄭麗文單是一周內就3度來彰化輔選，先是本月25日參加魏平政與員林市長候選人凃俊任聯合競總成立大會，本月28日晚間，偕同魏平政參加在和美鎮舉辦的「救台大行動」大會，全力拉抬魏平政。

今天上午，鄭麗文再陪同魏平政前往員林第一市場、華成市場拜票，不少攤商及民眾為魏平政加油打氣。明天上午9時，鄭麗文也將參加在魏平政競總舉辦的黨慶活動。

民進黨縣長候選人陳素月今天起，發起「彰化加速、團結1起贏」全縣同步站路口拜票活動，今天上午清晨7時， 攜手民進黨彰化市長候選人黃柏瑜，抵彰化市金馬路與彰美路交叉口的核心戰區，向晨間通勤的市民熱情問候。全縣26鄉鎮市地方黨公職、各區黨籍議員及幹部也在各大路口同步現身，展現綠營大團結。

陳素月原定24日在彰化市林森路舉辦競選總部成立大會，因颱風延到明天傍晚5時30分舉行造勢大會，包括兼任民進黨主席的賴清德總統、前總統蔡英文、民進黨台中市長候選人何欣純、台北市長候選人沈伯洋的競選總幹事立委吳思瑤等人，也都將站台助講，凝聚綠營團結氣象，力保最後勝利。

民進黨彰化縣長候選人陳素月（左2）與彰化市長候選人黃柏瑜（左1）今早站上彰化市街頭，向過往民眾拜票。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（左1）今天上午陪同國民黨彰化縣長候選人魏平政（右3）、員林市長候選人凃俊任（左2）前往員林市的傳統市場拜票。圖／魏平政競總提供