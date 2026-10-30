快訊

立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

好市多員工曬近5千元福利 爽喊：這就是離職率極低的原因

學餐之亂／台灣四菜一湯被嫌寒酸 日本看了直呼豪華

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣長選戰升溫…藍鄭麗文一周4度輔選 明再與綠賴清德、蔡英文對陣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣長候選人陳素月明天傍晚5時30分在彰化市林森路舉行競總成立造勢大會，包括兼任民進黨主席的賴清德總統、前總統蔡英文、民進黨台中市長候選人何欣純等人，將站台助講。圖／取自陳素月競總
民進黨彰化縣長候選人陳素月明天傍晚5時30分在彰化市林森路舉行競總成立造勢大會，包括兼任民進黨主席的賴清德總統、前總統蔡英文、民進黨台中市長候選人何欣純等人，將站台助講。圖／取自陳素月競總

距投票不到1個月，彰化縣長選情升溫，繼國民黨主席鄭麗文1周內連4天來彰化，今天上午陪黨提名縣長候選人魏平政到員林市掃菜市場，全力衝刺，賴清德總統及前總統蔡英文明天傍晚也將為民進黨縣長候選人陳素月站台輔選，藉由執政優勢，為選情樂觀的陳素月再添薪加火。

2026九合一選舉

依聯合報10月13日至15日的彰化縣長民調，民進黨候選人陳素月以32%支持度領先，國民黨魏平政16%、無黨籍邱建富10%、陳重嘉0.3%，卻有高達42%民眾未表態。未表態選民流向、藍營能否整合組織動員，以及投票率，都將是勝負的最後關鍵。

彰化縣向來被視為全台大選的「搖擺州」與勝負指標，此次縣長選舉也將牽動2028年總統大選，藍綠都十分重視，國民黨主席鄭麗文更「主帥親征」，賴清德總統等綠營高層也頻頻下鄉，勢在必得，也嗅出總統大選的前哨戰。

鄭麗文單是一周內就3度來彰化輔選，先是本月25日參加魏平政與員林市長候選人凃俊任聯合競總成立大會，本月28日晚間，偕同魏平政參加在和美鎮舉辦的「救台大行動」大會，全力拉抬魏平政。

今天上午，鄭麗文再陪同魏平政前往員林第一市場、華成市場拜票，不少攤商及民眾為魏平政加油打氣。明天上午9時，鄭麗文也將參加在魏平政競總舉辦的黨慶活動。

民進黨縣長候選人陳素月今天起，發起「彰化加速、團結1起贏」全縣同步站路口拜票活動，今天上午清晨7時， 攜手民進黨彰化市長候選人黃柏瑜，抵彰化市金馬路與彰美路交叉口的核心戰區，向晨間通勤的市民熱情問候。全縣26鄉鎮市地方黨公職、各區黨籍議員及幹部也在各大路口同步現身，展現綠營大團結。

陳素月原定24日在彰化市林森路舉辦競選總部成立大會，因颱風延到明天傍晚5時30分舉行造勢大會，包括兼任民進黨主席的賴清德總統、前總統蔡英文、民進黨台中市長候選人何欣純、台北市長候選人沈伯洋的競選總幹事立委吳思瑤等人，也都將站台助講，凝聚綠營團結氣象，力保最後勝利。

民進黨彰化縣長候選人陳素月（左2）與彰化市長候選人黃柏瑜（左1）今早站上彰化市街頭，向過往民眾拜票。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣長候選人陳素月（左2）與彰化市長候選人黃柏瑜（左1）今早站上彰化市街頭，向過往民眾拜票。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文（左1）今天上午陪同國民黨彰化縣長候選人魏平政（右3）、員林市長候選人凃俊任（左2）前往員林市的傳統市場拜票。圖／魏平政競總提供
國民黨主席鄭麗文（左1）今天上午陪同國民黨彰化縣長候選人魏平政（右3）、員林市長候選人凃俊任（左2）前往員林市的傳統市場拜票。圖／魏平政競總提供

國民黨主席鄭麗文（左2）今天上午陪同國民黨彰化縣長候選人魏平政（右1）、員林市長候選人凃俊任（左1）前往員林市的傳統市場拜票。圖／魏平政競總提供
國民黨主席鄭麗文（左2）今天上午陪同國民黨彰化縣長候選人魏平政（右1）、員林市長候選人凃俊任（左1）前往員林市的傳統市場拜票。圖／魏平政競總提供

鄭麗文 蔡英文 彰化 2026九合一選舉 彰化縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全數回收…選舉布條未署名 蕭景田認疏失

頭家心聲／彰化人「都往外跑」 誰有留才錦囊妙計？

【即時短評】盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

蔣萬安打夫人牌 石舫亘掃街超人氣

相關新聞

選上台北市長2028年恐辭職入閣？ 沈伯洋承諾4年做好做滿

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體人沈春華節目「發生沈麼事」專訪，談到徵召過程，他表示，沒有太多考慮，若有需要就答應，而被問到若當選，2028年被延攬入閣，是否會辭掉台北市長，沈表示，行政首長和不分區立委性質不同，是需要負責行政官員，承諾若選上就一定要做滿四年。

石舫亘首度出擊人氣爆棚！學者揭「夫人牌」3大助力：強化蔣萬安決戰底氣

九合一大選倒數不到30天，台北市長蔣萬安近期市政、選舉行程兩頭燒，因身體不適，取消昨天所有公開行程。蔣陣營則啟動「夫人牌」，由妻子石舫亘首度走入市場拜票，前往內湖區湖光市場掃街，沿途支持者爭相握手、索取簽名，她也來者不拒，展現親和力，現場互動熱絡。

柯志恩未安排公開行程全力備戰今晚辯論會 迎戰策略曝光

高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，國民黨候選人柯志恩今天白天沒有公開行程，全力準備今晚的辯論會。藍營判斷，民進黨對手賴瑞隆必定會猛攻財劃法及高雄預算等相關議題，柯志恩陣營全心備戰，不讓賴瑞隆再度模糊焦點。

前機要首揭離職內幕！控鄭朝方胞兄介入市政施壓、爆粗口霸凌

新竹縣長選戰再掀風波！曾任竹北市長鄭朝方機要秘書的張益豪發聲明駁斥涉貪傳聞，更首度揭露離職內幕，指鄭胞兄多次介入市政、施壓及言語霸凌，鄭朝方不僅知情，還曾要他向胞兄請示市政，質疑權責不分。對此鄭朝方團隊表示無回應。

蔣萬安被海報惡搞…洪毓祥：造謠傳播快 AI翻轉選戰攻防

台北市選戰升溫，市長蔣萬安海報被惡搞、民進黨陣營也指有假網頁或ＡＩ深偽影音等新型態選戰威脅。對於ＡＩ、網路新型態選戰，曾任資策會軟體技術研究院副院長、現任民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說，選戰進入ＡＩ生成、迷因、短影音、群眾共創、演算法擴散相加的新時代，造謠成本低、傳播速度快。以前選舉比誰的陸軍強，現在還要比誰能守住資訊及ＡＩ運用攻防之戰。

女記者採訪遭蔣萬安團隊攝影師粗暴撞倒落淚　蔣競辦道歉了

首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安的太太石舫亘，上午代夫前往成功市場掃街，石舫亘抵達現場，群眾迎接時，蔣萬安團隊的攝影師用身體撞開現場的民視女記者，撞得她一度踉蹌、靠在其他記者身上，現場混亂，女記者委屈落淚，事後蔣萬安競辦發聲明致歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。