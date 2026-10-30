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黃宏成赴張啓楷競總下戰帖辯論 遭反將一軍：先找齊4人再說

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（右 ）上午前往候選人張啓楷競選總部遞交公開辯論書，要求依選舉規辦公開辯論。圖／讀者提供
嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（右 ）上午前往候選人張啓楷競選總部遞交公開辯論書，要求依選舉規辦公開辯論。圖／讀者提供

嘉義市長選戰升溫，無黨籍市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統再向藍白合共推的市長候選人張啓楷叫陣，繼日前號次抽籤會場公開向張嗆聲後，黃宏成上午直接前往張啓楷競選總部遞交公開辯論書，要求依選舉規辦公開辯論。

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不過，競總工作人員收下辯論書後，反要求黃宏成先邀集其他候選人，至少取得5名候選人中的4人同意，才能符合公開電視辯論門檻。黃宏成聽完隨即起身離去，整個過程短短3分鐘，警方到場警戒，雙方未衝突。

黃宏成上午前往張啓楷競選總部，工作人員邀請他入座，雙方短暫交談，黃拿起桌上的杯水喝水，隨後拿出公開辯論書，要求競總人員收件，依選舉規則辦理辯論，競總工作人員收下辯論書後表示，嘉市長選舉5名候選人，依公開電視辯論規定，須取得至少4名候選人同意，因此希望黃宏成邀其他候選人共同參與，達到法定門檻。

嘉市長選戰開打以來，張啓楷多次公開向民進黨提名市長候選人王美惠叫陣，要求公開辯論，但王美惠未接受。另一方面，市長選舉共有5名候選人，市選委會先前調查候選人舉辦公開辯論的意願，因未達3分之2同意門檻，因此本次選舉不舉辦公開電視辯論，改由有線電視台辦理兩輪政見發表會，讓候選人向選民說明政見與政策。

嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（右 ）上午前往候選人張啓楷競選總部遞交公開辯論書，要求依選舉規辦公開辯論。圖／讀者提供
嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（右 ）上午前往候選人張啓楷競選總部遞交公開辯論書，要求依選舉規辦公開辯論。圖／讀者提供

張啓楷 辯論 黃宏成 2026九合一選舉 嘉義市選舉

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