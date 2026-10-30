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影／東勢客家文化園區開工 江啟臣宣傳政績、何欣純台下也較勁

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣到場。記者黃仲裕／攝影
台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣到場。記者黃仲裕／攝影

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣何欣純二人短暫握手後無互動，主辦單位只邀江啟臣上台致詞，他細數自己為客家和此文化園區爭取經費內容，立委何欣純未獲邀上台，她在台下接受媒體採訪時說， 她一向都非常的注重客家文化的保存和傳承，過去她也積極參加屯區的大屯客家文化協會，她自己本身有四分之一的客家血統。

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台中市長盧秀燕重視山城建設與客家文化傳承，市府持續推動文化場域整建及觀光環境優化。市府建設局辦理「東勢客家文化園區整建工程」，今天由林育鴻副秘書長代表盧秀燕市長主持開工祈福典禮，工程總經費7461萬元，預計明年10月完工。此次工程以修復舊東勢火車站歷史風貌為核心，結合站體整建、前庭景觀改善及停車空間優化，延續山城鐵道記憶與客家文化特色，打造浪漫台三線兼具歷史保存、文化展演及休閒遊憩功能的新亮點。

東勢客家文化園區前身為台鐵東豐支線東勢火車站，站體由有「台灣第一女建築師」之稱的修澤蘭設計，展現1950年代台灣建築融入西方現代主義的時代特色，具有歷史記憶與建築藝術價值。市府透過本次整建工程，以恢復舊站歷史風貌為重點，兼顧建築修復、空間活化及服務機能提升，讓珍貴的鐵道文化記憶得以延續，提供市民與遊客更優質的文化體驗及休憩環境。

台中市建設局長陳大田說明，本次工程主要分為三大項目。舊火車站站體復舊，辦理站體結構補強、違章設施拆除及歷史空間整理，恢復車站大廳、主要入口與月台展示空間，並規劃服務及文創相關設施，重現修澤蘭建築作品的經典風貌；車站前庭景觀改善，優化站前廣場與景觀環境，營造舒適開放的休憩空間，未來可配合假日市集及戶外展演活動使用；停車場整建，規劃 96 格汽車停車位，包含無障礙車位、低碳車位及親子車位各2格，提升園區停車便利性與友善服務品質。

陳大田表示，本案工程總經費7461萬元，其中中央客家委員會補助5820萬元，市府自籌1641萬元。透過中央與地方合作投入資源，推動東勢客家文化園區整建，讓歷史建築保存與公共空間改善相互結合，提升園區整體服務機能。

立委江啟臣表示，他不只是客家女婿，他所服務的選區，山城地區有很多建設，客家話也就是其中之一，希望這些建鎮設除了能爭取到之外，也能夠順利的進行，中間不要有太多的波折，因為時間對民眾來講是非常寶貴的，而且時間一拖，經費又增加，原本的規劃也可能面臨很多的變數。

他說這一次客家文化園區的升級，跟舊的這個組織上的改建爭取很久，總算定案，開始要做，希望能夠如期的完工，趕快來進行第三期的規劃，不管是經費的爭取或者計畫的執行，都希望能銜接得上，讓未來這個完整的客家文化園區能夠還給所有台中的客家鄉親。因為台中市是全台第三大的客家城市，應該要有個客家文化園區作為我們客家文化的基地，而且它不只扮演文化基地，它也可以作為一個觀光樞紐，甚至是產業跟藝文很重要的一個平台。

何欣純未獲邀上台致詞，她在台下接受記者訪問時說，她一向都非常的注重客家文化的保存跟傳承，過去她也積極參加屯區的大屯客家文化協會，她自己本身有四分之一的血統是來自客家血統，她的外婆是客家人，她一直都非常關注。客家文化被看見、被保存、被傳承是很重要的一件事，所以她今天特別用行動來表示自己的支持，也感謝中央客委會補助5800多萬，讓這個客家園區的整建工程可以順利來動工。

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影
台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的何欣純到場。記者黃仲裕／攝影
台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的何欣純到場。記者黃仲裕／攝影

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影
台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影
台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影
台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影

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