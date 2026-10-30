快訊

立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

好市多員工曬近5千元福利 爽喊：這就是離職率極低的原因

學餐之亂／台灣四菜一湯被嫌寒酸 日本看了直呼豪華

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧談耶誕城：交通疏運等3要素被滿足 就值得延續

中央社／ 新北30日電

新北耶誕城為每年熱議話題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，耶誕城已是16年品牌，若能滿足交通疏運、在地經濟及城市認同3項要素，就值得被延續。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天上午與民進黨新北市議員許昭興、議員參選人羅文崇前往永和溪州市場掃街，許多攤商熱情送上菜頭、蔥、蒜、包子祝福，並高喊「凍蒜」加油打氣。

聯訪時被問到未來對於新北耶誕城的規劃，蘇巧慧說，板橋耶誕城今年已邁入第16年，民眾一直都很希望解決活動期間的交通壅塞，她也認為可以討論如何延續或改進這項品牌。

蘇巧慧指出，耶誕城核心在3件事，第一是交通疏運，第二是在地經濟，第三就是城市認同。除了要讓在地人能日常生活、維持交通機能，又能對周邊店家有助益，還要讓城市、區域有光榮感，認同這項活動，當3項要素都被滿足時，活動就值得被延續下去。

至於交通疏運部分，蘇巧慧說，無論要集中在板橋或多個地點，或未來29區輪流舉辦，她認為都可以開放討論。

此外，國民黨新北市長參選人李四川受訪提到，他參選後被抹黑成黑道，蘇巧慧回應，那件事是網友針對小琉球司法案的評論，非針對個人，更不是她競選團隊發出的訊息。所有事物在選戰過程中都會被大眾檢視。

蘇巧慧說，她希望選戰過程中，候選人還是主講對城市的願景、政見，就像今天來到永和，感謝許昭興及羅文崇給她的指導與建議，未來針對永和都更、交通或文化等方向能做更多建設，希望討論仍以在地政策願景為主。

2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／談新北耶誕城存廢 蘇巧慧提出3大核心關鍵

談新北耶誕城存廢 李四川：延續侯友宜市長的分流機制辦理

第70場市場掃街 蘇巧慧前進永和溪洲市場 攤商熱情送菜頭喊「凍蒜」

蘇巧慧拂曉出擊三重市場拜票 選前之夜敲定板二運動場

相關新聞

選上台北市長2028年恐辭職入閣？ 沈伯洋承諾4年做好做滿

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體人沈春華節目「發生沈麼事」專訪，談到徵召過程，他表示，沒有太多考慮，若有需要就答應，而被問到若當選，2028年被延攬入閣，是否會辭掉台北市長，沈表示，行政首長和不分區立委性質不同，是需要負責行政官員，承諾若選上就一定要做滿四年。

石舫亘首度出擊人氣爆棚！學者揭「夫人牌」3大助力：強化蔣萬安決戰底氣

九合一大選倒數不到30天，台北市長蔣萬安近期市政、選舉行程兩頭燒，因身體不適，取消昨天所有公開行程。蔣陣營則啟動「夫人牌」，由妻子石舫亘首度走入市場拜票，前往內湖區湖光市場掃街，沿途支持者爭相握手、索取簽名，她也來者不拒，展現親和力，現場互動熱絡。

柯志恩未安排公開行程全力備戰今晚辯論會 迎戰策略曝光

高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，國民黨候選人柯志恩今天白天沒有公開行程，全力準備今晚的辯論會。藍營判斷，民進黨對手賴瑞隆必定會猛攻財劃法及高雄預算等相關議題，柯志恩陣營全心備戰，不讓賴瑞隆再度模糊焦點。

前機要首揭離職內幕！控鄭朝方胞兄介入市政施壓、爆粗口霸凌

新竹縣長選戰再掀風波！曾任竹北市長鄭朝方機要秘書的張益豪發聲明駁斥涉貪傳聞，更首度揭露離職內幕，指鄭胞兄多次介入市政、施壓及言語霸凌，鄭朝方不僅知情，還曾要他向胞兄請示市政，質疑權責不分。對此鄭朝方團隊表示無回應。

蔣萬安被海報惡搞…洪毓祥：造謠傳播快 AI翻轉選戰攻防

台北市選戰升溫，市長蔣萬安海報被惡搞、民進黨陣營也指有假網頁或ＡＩ深偽影音等新型態選戰威脅。對於ＡＩ、網路新型態選戰，曾任資策會軟體技術研究院副院長、現任民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說，選戰進入ＡＩ生成、迷因、短影音、群眾共創、演算法擴散相加的新時代，造謠成本低、傳播速度快。以前選舉比誰的陸軍強，現在還要比誰能守住資訊及ＡＩ運用攻防之戰。

女記者採訪遭蔣萬安團隊攝影師粗暴撞倒落淚　蔣競辦道歉了

首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安的太太石舫亘，上午代夫前往成功市場掃街，石舫亘抵達現場，群眾迎接時，蔣萬安團隊的攝影師用身體撞開現場的民視女記者，撞得她一度踉蹌、靠在其他記者身上，現場混亂，女記者委屈落淚，事後蔣萬安競辦發聲明致歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。