蘇巧慧談耶誕城：交通疏運等3要素被滿足 就值得延續

新北耶誕城為每年熱議話題，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，耶誕城已是16年品牌，若能滿足交通疏運、在地經濟及城市認同3項要素，就值得被延續。

蘇巧慧今天上午與民進黨新北市議員許昭興、議員參選人羅文崇前往永和溪州市場掃街，許多攤商熱情送上菜頭、蔥、蒜、包子祝福，並高喊「凍蒜」加油打氣。

聯訪時被問到未來對於新北耶誕城的規劃，蘇巧慧說，板橋耶誕城今年已邁入第16年，民眾一直都很希望解決活動期間的交通壅塞，她也認為可以討論如何延續或改進這項品牌。

蘇巧慧指出，耶誕城核心在3件事，第一是交通疏運，第二是在地經濟，第三就是城市認同。除了要讓在地人能日常生活、維持交通機能，又能對周邊店家有助益，還要讓城市、區域有光榮感，認同這項活動，當3項要素都被滿足時，活動就值得被延續下去。

至於交通疏運部分，蘇巧慧說，無論要集中在板橋或多個地點，或未來29區輪流舉辦，她認為都可以開放討論。

此外，國民黨新北市長參選人李四川受訪提到，他參選後被抹黑成黑道，蘇巧慧回應，那件事是網友針對小琉球司法案的評論，非針對個人，更不是她競選團隊發出的訊息。所有事物在選戰過程中都會被大眾檢視。

蘇巧慧說，她希望選戰過程中，候選人還是主講對城市的願景、政見，就像今天來到永和，感謝許昭興及羅文崇給她的指導與建議，未來針對永和都更、交通或文化等方向能做更多建設，希望討論仍以在地政策願景為主。