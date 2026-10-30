藍竹市議員批莊競程只會喊口號 轟政策空洞、遇事光速神隱切割

新竹市議員吳旭豐今日質疑，民進黨新竹市長候選人莊競程「只會喊口號」，從長者健保免費、4年完成捷運，到南寮漁港空拍影片與新竹市立棒球場等議題，都應出來說明，不要只躲在幕後，出事就神隱、光速切割。

國民黨今上午舉行記者會，吳旭豐在會中劍指莊競程。他指出，莊於5月提出長者健保免費，隔日新竹市長高虹安即宣布新竹市65歲以上長者健保全面免費，率先全台第一個達成，莊卻說這件事情是他達成的。但新竹市政府3月就已向相關局處研議如何達成，4月函報中央，並通過追加預算、經市議會通過，5月才正式公布上路，用喊口號沒用，真正做到並把整個歷程排出來才是最重要的。

至於立法院審議65歲以上長者健保免費，吳旭豐表示，莊競程雖然不是現任立委不用投票，但莊的意見、立場到底是什麼？之前喊得沸沸揚揚，現在卻神隱。要求莊說明，當選市長後是否承諾延續，還是要聽從黨中央的意見把這項福利取消。

對於新竹捷運議題，吳旭豐指出，莊競程喊出上任4年完成捷運興建，但當市民在Threads上詢問要怎麼做時，捷運牽涉預算、路線規畫、可行性及經費來源等諸多評估，莊卻回應「高虹安4年做不出來，那你繼續選她幹嘛？」甚至懷疑網友是否為新竹人，最後說「你不信我的話，那你投給我，我做給你看。」吳認為，無法用數據、用專業回應民眾質疑，這樣的候選人不是新竹人想要的。

有關空拍影片爭議，吳旭豐表示，莊競程辦公室官方社群平台日前發布南寮地區空拍影片，但新竹市大多是空拍禁飛區，尤其是鄰近空軍基地的南寮漁港。吳向市府求證，產發處表示當天沒有任何人申請空拍，交通處也正在追查，莊卻馬上光速切割，稱是支持者拍的。

吳旭豐強調，莊競程身為市長候選人，團隊本身就應盡到審查義務，不要讓類似詐騙的訊息在自己的平台上流竄。他問莊回答，審查機制在哪裡？未來調查時，是否主動提供支持者相關訊息？而非「只敢光速切割，不敢光速調查」。

吳旭豐提到，新竹市立棒球場將於11月1日正式開幕，他身為棒球場監督改善小組召集人，很高興4年來的努力，讓屬於新竹人的陰影終於重見光芒。但莊競程日前在政論節目上稱市政府與廠商的官司敗訴，這是錯誤消息，實際上是巨佳與其下游廠商的官司，莊把A套到B上面，莊一定要出來講清楚。

吳旭豐質疑，4年前7月22日市立棒球場開幕賽造成球員受傷，前市長林智堅出來道歉了嗎？民進黨的候選人與民意代表出事之後，首先光速神隱、切割。只要道歉，市民就能感受得到誠意，並修復傷口，這才是市民想要的。