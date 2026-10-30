快訊

立院三讀！毒駕再犯致死最高可判死 沈伯洋等綠委未投票

好市多員工曬近5千元福利 爽喊：這就是離職率極低的原因

學餐之亂／台灣四菜一湯被嫌寒酸 日本看了直呼豪華

聽新聞
0:00 / 0:00

藍竹市議員批莊競程只會喊口號 轟政策空洞、遇事光速神隱切割

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新竹市議員吳旭豐。圖／國民黨文傳會
新竹市議員吳旭豐。圖／國民黨文傳會

新竹市議員吳旭豐今日質疑，民進黨新竹市長候選人莊競程「只會喊口號」，從長者健保免費、4年完成捷運，到南寮漁港空拍影片與新竹市立棒球場等議題，都應出來說明，不要只躲在幕後，出事就神隱、光速切割。

2026九合一選舉

國民黨今上午舉行記者會，吳旭豐在會中劍指莊競程。他指出，莊於5月提出長者健保免費，隔日新竹市長高虹安即宣布新竹市65歲以上長者健保全面免費，率先全台第一個達成，莊卻說這件事情是他達成的。但新竹市政府3月就已向相關局處研議如何達成，4月函報中央，並通過追加預算、經市議會通過，5月才正式公布上路，用喊口號沒用，真正做到並把整個歷程排出來才是最重要的。

至於立法院審議65歲以上長者健保免費，吳旭豐表示，莊競程雖然不是現任立委不用投票，但莊的意見、立場到底是什麼？之前喊得沸沸揚揚，現在卻神隱。要求莊說明，當選市長後是否承諾延續，還是要聽從黨中央的意見把這項福利取消。

對於新竹捷運議題，吳旭豐指出，莊競程喊出上任4年完成捷運興建，但當市民在Threads上詢問要怎麼做時，捷運牽涉預算、路線規畫、可行性及經費來源等諸多評估，莊卻回應「高虹安4年做不出來，那你繼續選她幹嘛？」甚至懷疑網友是否為新竹人，最後說「你不信我的話，那你投給我，我做給你看。」吳認為，無法用數據、用專業回應民眾質疑，這樣的候選人不是新竹人想要的。

有關空拍影片爭議，吳旭豐表示，莊競程辦公室官方社群平台日前發布南寮地區空拍影片，但新竹市大多是空拍禁飛區，尤其是鄰近空軍基地的南寮漁港。吳向市府求證，產發處表示當天沒有任何人申請空拍，交通處也正在追查，莊卻馬上光速切割，稱是支持者拍的。

吳旭豐強調，莊競程身為市長候選人，團隊本身就應盡到審查義務，不要讓類似詐騙的訊息在自己的平台上流竄。他問莊回答，審查機制在哪裡？未來調查時，是否主動提供支持者相關訊息？而非「只敢光速切割，不敢光速調查」。

吳旭豐提到，新竹市立棒球場將於11月1日正式開幕，他身為棒球場監督改善小組召集人，很高興4年來的努力，讓屬於新竹人的陰影終於重見光芒。但莊競程日前在政論節目上稱市政府與廠商的官司敗訴，這是錯誤消息，實際上是巨佳與其下游廠商的官司，莊把A套到B上面，莊一定要出來講清楚。

吳旭豐質疑，4年前7月22日市立棒球場開幕賽造成球員受傷，前市長林智堅出來道歉了嗎？民進黨的候選人與民意代表出事之後，首先光速神隱、切割。只要道歉，市民就能感受得到誠意，並修復傷口，這才是市民想要的。

2026九合一選舉 新竹市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全數回收…選舉布條未署名 蕭景田認疏失

藍控蘇巧慧餵藥案未道歉 批沈伯洋包裝人設、不顧陳情與國防

黃國昌直播公開拜託小草票投李四川

父親交辦、柯建銘協調？鄭朝方被爆探監「典獄長親迎才下車」

相關新聞

選上台北市長2028年恐辭職入閣？ 沈伯洋承諾4年做好做滿

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體人沈春華節目「發生沈麼事」專訪，談到徵召過程，他表示，沒有太多考慮，若有需要就答應，而被問到若當選，2028年被延攬入閣，是否會辭掉台北市長，沈表示，行政首長和不分區立委性質不同，是需要負責行政官員，承諾若選上就一定要做滿四年。

石舫亘首度出擊人氣爆棚！學者揭「夫人牌」3大助力：強化蔣萬安決戰底氣

九合一大選倒數不到30天，台北市長蔣萬安近期市政、選舉行程兩頭燒，因身體不適，取消昨天所有公開行程。蔣陣營則啟動「夫人牌」，由妻子石舫亘首度走入市場拜票，前往內湖區湖光市場掃街，沿途支持者爭相握手、索取簽名，她也來者不拒，展現親和力，現場互動熱絡。

柯志恩未安排公開行程全力備戰今晚辯論會 迎戰策略曝光

高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，國民黨候選人柯志恩今天白天沒有公開行程，全力準備今晚的辯論會。藍營判斷，民進黨對手賴瑞隆必定會猛攻財劃法及高雄預算等相關議題，柯志恩陣營全心備戰，不讓賴瑞隆再度模糊焦點。

前機要首揭離職內幕！控鄭朝方胞兄介入市政施壓、爆粗口霸凌

新竹縣長選戰再掀風波！曾任竹北市長鄭朝方機要秘書的張益豪發聲明駁斥涉貪傳聞，更首度揭露離職內幕，指鄭胞兄多次介入市政、施壓及言語霸凌，鄭朝方不僅知情，還曾要他向胞兄請示市政，質疑權責不分。對此鄭朝方團隊表示無回應。

蔣萬安被海報惡搞…洪毓祥：造謠傳播快 AI翻轉選戰攻防

台北市選戰升溫，市長蔣萬安海報被惡搞、民進黨陣營也指有假網頁或ＡＩ深偽影音等新型態選戰威脅。對於ＡＩ、網路新型態選戰，曾任資策會軟體技術研究院副院長、現任民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說，選戰進入ＡＩ生成、迷因、短影音、群眾共創、演算法擴散相加的新時代，造謠成本低、傳播速度快。以前選舉比誰的陸軍強，現在還要比誰能守住資訊及ＡＩ運用攻防之戰。

女記者採訪遭蔣萬安團隊攝影師粗暴撞倒落淚　蔣競辦道歉了

首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安的太太石舫亘，上午代夫前往成功市場掃街，石舫亘抵達現場，群眾迎接時，蔣萬安團隊的攝影師用身體撞開現場的民視女記者，撞得她一度踉蹌、靠在其他記者身上，現場混亂，女記者委屈落淚，事後蔣萬安競辦發聲明致歉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。