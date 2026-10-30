柯志恩未安排公開行程全力備戰今晚辯論會 迎戰策略曝光

高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，國民黨候選人柯志恩今天白天沒有公開行程，全力準備今晚的辯論會。藍營判斷，民進黨對手賴瑞隆必定會猛攻財劃法及高雄預算等相關議題，柯志恩陣營全心備戰，不讓賴瑞隆再度模糊焦點。

高雄市長候選人電視辯論會將是六都第一場，分成政見申論、媒體提問、交叉詰問及結論四大階段，柯志恩、賴瑞隆要展開市政政策攻防。

主辦單位指出，主持人由公視台語台主播買湘瑩擔任，民視新聞主任莊順發及中天新聞《大新聞大爆卦》主持人馬千惠擔任提問人。

柯志恩、賴瑞隆兩人在辯論會之前，各自在6時及6時30分安排媒體聯訪，主辦單位辯論會後也有規畫兩位候選人在承億酒店9樓媒體中心接受聯訪。

為了準備辯論會，柯志恩近兩天刻意減少公開行程，昨天上午現身高市黨部與勞工團體對話，昨晚參加左楠區議員候選人陳玫娟競選總部成立大會，今天白天沒有公開行程。柯辦指出，晚間預計6時抵達承億酒店接受會錢媒體聯訪，充分休息準備今晚應戰。除了迎戰財劃法議題外，柯志恩競選團隊對於主攻議題保密到家。