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柯志恩未安排公開行程全力備戰今晚辯論會 迎戰策略曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨市長候選人柯志恩昨赴左營果貿參加高雄市議員陳玫娟的競選總部成立大會，今天白天沒有公開行程。圖／柯志恩競辦提供
國民黨市長候選人柯志恩昨赴左營果貿參加高雄市議員陳玫娟的競選總部成立大會，今天白天沒有公開行程。圖／柯志恩競辦提供

高雄市長候選人柯志恩、賴瑞隆電視辯論會今晚8時登場，國民黨候選人柯志恩今天白天沒有公開行程，全力準備今晚的辯論會。藍營判斷，民進黨對手賴瑞隆必定會猛攻財劃法及高雄預算等相關議題，柯志恩陣營全心備戰，不讓賴瑞隆再度模糊焦點。

2026九合一選舉

高雄市長候選人電視辯論會將是六都第一場，分成政見申論、媒體提問、交叉詰問及結論四大階段，柯志恩、賴瑞隆要展開市政政策攻防。

主辦單位指出，主持人由公視台語台主播買湘瑩擔任，民視新聞主任莊順發及中天新聞《大新聞大爆卦》主持人馬千惠擔任提問人。

柯志恩、賴瑞隆兩人在辯論會之前，各自在6時及6時30分安排媒體聯訪，主辦單位辯論會後也有規畫兩位候選人在承億酒店9樓媒體中心接受聯訪。

為了準備辯論會，柯志恩近兩天刻意減少公開行程，昨天上午現身高市黨部與勞工團體對話，昨晚參加左楠區議員候選人陳玫娟競選總部成立大會，今天白天沒有公開行程。柯辦指出，晚間預計6時抵達承億酒店接受會錢媒體聯訪，充分休息準備今晚應戰。除了迎戰財劃法議題外，柯志恩競選團隊對於主攻議題保密到家。

柯志恩 辯論 辯論會 2026九合一選舉 高雄市選舉

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