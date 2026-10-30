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女記者採訪遭蔣萬安團隊攝影師粗暴撞倒落淚 蔣競辦道歉了
首都市長選戰白熱化，台北市長蔣萬安的太太石舫亘，上午代夫前往成功市場掃街，石舫亘抵達現場，群眾迎接時，蔣萬安團隊的攝影師用身體撞開現場的民視女記者，撞得她一度踉蹌、靠在其他記者身上，現場混亂，女記者委屈落淚，事後蔣萬安競辦發聲明致歉。
該名身穿黑衣的攝影師，為拍攝石舫亘與民眾握手畫面，過程中以側身將採訪的女記者撞開，事後記者也當面兩度質問攝影師為何推擠撞人，但該攝影師未回應，也沒有道歉之意，也引發在場其他文字記者不滿。
隨後，蔣萬安競辦發聲明指出，考量成功市場空間有限且人潮眾多，為降低對攤商營業與民眾採買的干擾，今日行程原本並未對外公開；現場亦臨時協調媒體朋友採「共訊」模式，盼在確保安全的前提下協助完成採訪作業。
對於行進間仍有媒體夥伴不慎受到推擠，競辦團隊於第一時間即向受影響的媒體夥伴致歉。競辦強調，針對本次事件將深切檢討並優化現場秩序控管，全力維護採訪記者、工作人員與現場民眾的安全與順暢。
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