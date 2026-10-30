選上台北市長2028年恐辭職入閣？ 沈伯洋承諾4年做好做滿

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體人沈春華節目「發生沈麼事」專訪，談到徵召過程，他表示，沒有太多考慮，若有需要就答應，而被問到若當選，2028年被延攬入閣，是否會辭掉台北市長，沈表示，行政首長和不分區立委性質不同，是需要負責行政官員，承諾若選上就一定要做滿四年。

沈春華談到近日民調專家戴立安發布新的政治人物好感度調查，沈伯洋躋身民進黨政治人物前四名，排在前總統蔡英文、副總統蕭美琴及賴清德總統後面，沈表示，他覺得選舉有很大關係，加上選的是首都市長知名度就變高，不過「水能載舟，亦能覆舟」只要有不好表現，也會被放大檢視，所以自己沒有把這件事看很重。

談到徵召過程，沈伯洋表示，民進黨就是一個團隊，「主帥就是跟你講說，你的能力適合選台北市。」當下他也沒有想太多，只需要和家人確認是否可以，倒也沒有特別想說不要去答應。沈春華也追問，若當選台北市長，2028年民進黨看重他的政治能力，希望他入閣擔任部會首長，是否願意接受？

沈伯洋直言，因為市長與目前擔任的不分區立委不同，不分區立委名單涵蓋社會福利、國家安全等不同專業，即使有人離開，後面還有其他人選可以遞補，但台北市長不一樣，市長是市民的大家長，也是負責市政的行政官員，他不會考慮。

沈伯洋強調，對他而言若選上台北市長，就一定要做滿四年。沈春華進一步追問，是否能向選民承諾，當選後會「做好做滿」4年？沈伯洋回應，「對，我覺得一定要耶」。