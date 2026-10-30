談新北耶誕城存廢 李四川：延續侯友宜市長的分流機制辦理

隨著選戰逼近，新北耶誕城活動存廢也成候選人交鋒議題。今民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示，新北歡樂耶誕城已邁入第16年，對於交通引發的衝擊有網友討論是否廢除，她認為這項已具規模的活動應思考如何延續與改進，未來蒐集更多元的意見。國民黨候選人李四川表示，耶誕城活動，他會延續侯友宜市長的分流機制辦理。

每年新北耶誕城吸引眾多遊客造訪，但對當地交通衝擊長期引發民怨，李四川今受訪表示，今年侯友宜市長已經把板橋耶誕城分流在8區共同舉行，讓各區都有機會感受到耶誕城的喜樂，往後他會接續耶誕城分流的方式，讓各區都能有機會辦理耶誕城，這部分也可紓解板橋車流的問題，他會延續侯市長的分流機制繼續辦理。