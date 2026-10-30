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影／侯友宜再合體李四川 板橋市場拜票盼順利接棒
新北市長侯友宜今天再度合體同黨新北市長候選人李四川，上午前往板橋幸德市場掃街拜票。侯友宜表示，他與李四川皆為基層打拚出身，市場最能直接聽見市民心聲，懇請鄉親疼惜並支持李四川順利接棒。
李四川指出，侯市長在市場長大、自己出身漁村，走進市場宛如回家，未來定會全力承接市政重擔，持續踏實建設新北。
現場除有攤商致贈大蒜預祝高票當選外，亦有採買民眾強調將以候選人提出的實質政見作為投票依據。
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