影／侯友宜再合體李四川 板橋市場拜票盼順利接棒

新北市長侯友宜今天再度合體同黨新北市長候選人李四川，上午前往板橋幸德市場掃街拜票。侯友宜表示，他與李四川皆為基層打拚出身，市場最能直接聽見市民心聲，懇請鄉親疼惜並支持李四川順利接棒。

李四川指出，侯市長在市場長大、自己出身漁村，走進市場宛如回家，未來定會全力承接市政重擔，持續踏實建設新北。

現場除有攤商致贈大蒜預祝高票當選外，亦有採買民眾強調將以候選人提出的實質政見作為投票依據。

新北市長侯友宜（左）今天再度合體同黨新北市長候選人李四川（中），上午前往板橋幸德市場掃街拜票，向攤商致意拜票。記者林伯東／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左），上午前往板橋幸德市場掃街拜票，有攤商高級大拇指，預祝高票當選。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（右）今天再度合體同黨新北市長候選人李四川（中），上午前往板橋幸德市場掃街拜票，有攤商致贈菜頭祝好彩頭。記者林伯東／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左），上午前往板橋幸德市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（左二）今天再度合體同黨新北市長候選人李四川（中），上午前往板橋幸德市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（左）今天再度合體同黨新北市長候選人李四川（右），上午前往板橋幸德市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（右）今天再度合體同黨新北市長候選人李四川（中），上午前往板橋幸德市場掃街拜票，有攤商致贈菜頭祝好彩頭。記者林伯東／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（右），上午前往板橋幸德市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（左）今天再度合體同黨新北市長候選人李四川（右），上午前往板橋幸德市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（中）今天再度合體同黨新北市長候選人李四川（右），上午前往板橋幸德市場掃街拜票，向攤商致意拜票。記者林伯東／攝影

新北市長侯友宜（右）今天再度合體同黨新北市長候選人李四川（中），上午前往板橋幸德市場掃街拜票，有攤商致贈大蒜預祝高票當選。記者林伯東／攝影