成功市場掃街被問蔣萬安身體狀況 石舫亘：謝謝關心

蔣萬安因身體不適取消行程，妻子石舫亘今天再至成功市場代替掃街拜票，現場聚集大批支持者，她也親切與民眾自拍、握手。面對媒體關切蔣萬安身體狀況，石舫亘僅簡短回應「謝謝關心」。

蔣萬安28日結束行程後身體不適，昨天起取消行程。蔣萬安妻子石舫亘繼昨天至湖光市場掃街拜票，今天再至成功市場，國民黨立委羅智強、賴士葆，以及國民黨北市議員鍾沛君、耿葳、楊植斗、徐弘庭、李柏毅、曾獻瑩等人陪同。

石舫亘戴著蔣萬安競選背帶現身，大批支持者上前與她互動，現場氣氛熱絡，她一路與民眾問候並進入市場，逐一向攤商打招呼、拜票，隨後進入市場內的土地公廟參拜。成功市場自治會會長陳中明也獻上象徵「包中」的包子、粽子，以及代表「好彩頭」、「凍蒜」的蘿蔔和蒜。

面對媒體關心蔣萬安身體狀況，石舫亘仍未多做回應，僅表示「謝謝，謝謝關心」，隨後繼續掃街。期間不少民眾與她自拍、要求簽名，到各攤商拜票時，石舫亘也自掏腰包購買綠豆、豬肉、冬瓜、香蕉等，表示要回家煮給孩子吃。

此外，石舫亘進入市場前，有記者疑遭蔣萬安競辦團隊攝影師推擠而向後跌。蔣萬安競辦透過媒體群組表示，針對活動過程中不慎推擠到媒體一事，表達深切歉意，後續行程將全面加強現場動線引導與安全協調。

蔣萬安競辦說明，考量成功市場空間有限且人潮眾多，為降低對攤商營業與民眾採買的影響，今天行程原未對外公開，現場臨時協調媒體採「共訊」進行採訪，確保安全。

蔣萬安競辦說，對於行進間仍有媒體不慎受到推擠，團隊第一時間向受影響者致歉。競辦也強調，針對這次事件，將深切檢討並優化現場秩序控管，維護採訪記者、工作人員與現場民眾的安全。