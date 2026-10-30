父親交辦、柯建銘協調？鄭朝方被爆探監「典獄長親迎才下車」

民進黨新竹縣長候選人、竹北市長鄭朝方遭前機要秘書張益豪爆料，指鄭朝方父親、新竹縣前縣長鄭永金曾交辦安排兒子赴八德外役監探視前縣議員陳栢維，鄭朝方抵達後又因未見典獄長迎接一度拒絕下車。美麗島電子報董事長吳子嘉批「官僚氣十足」，並質疑接待層級為何臨時改變。鄭朝方陣營表示不予回應。

曾任鄭朝方竹北市公所機要秘書、現參選竹北市第一選區市民代表的張益豪接受吳子嘉「董事長開講」專訪表示，鄭朝方過去曾稱與父親鄭永金各走各的路，僅年夜飯才見面，但實際上鄭朝方住在竹東，常回家與父母吃飯，他認為，鄭朝方因父親在地方上的觀感與自身形象有落差，才刻意切割父子關係，屬於「人設包裝」。

張益豪另指，鄭永金也會介入鄭朝方的政治事務，他任機要秘書時曾收到鄭永金交辦，對方傳送因貪汙入監服刑的新竹縣前議員陳栢維姓名、所在監所及組別等資訊，要求安排鄭朝方前往探視。

張益豪表示，他依指示透過時任民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室聯繫，安排鄭朝方與2名隨行秘書赴八德外役監，不料抵達後因無人迎接，鄭朝方認為「總召安排層級不應該是這樣子」，一度不願下車；張益豪緊急聯繫柯辦協調後，最後由典獄長親自到門口迎接，鄭朝方才肯下車，鄭事後還質問這樣的安排「要怎麼究責」，讓他感到非常不可思議。

吳子嘉在節目中批評，鄭朝方當時只是竹北市長，卻因典獄長沒有親自迎接而不下車，顯得「官僚氣十足」，事後也發新聞稿再指出，若張益豪所述屬實，問題不只在市長個人態度，而是市長的不滿究竟透過什麼管道傳進監所，又是誰決定改變原本接待安排。

不過張益豪也表示，他能確認的是自己接到交辦、兩度與柯建銘辦公室窗口聯繫；至於第二次反映後，柯辦聯絡何人、說了什麼，以及典獄長為何決定親自出迎，他並不清楚。吳子嘉也指出，不能直接推定是柯辦下令，相關過程仍有待釐清。

吳子嘉認為，即使當天接見程序合法，也不等於接待安排沒有疑問，八德外役監、柯建銘辦公室、鄭朝方及法務部等相關單位，都應說明當天原定接待層級、後續聯繫過程，以及典獄長出面迎接是否符合一般接待標準。