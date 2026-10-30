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藍控蘇巧慧餵藥案未道歉 批沈伯洋包裝人設、不顧陳情與國防

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新北市議員候選人鄧凱勛。圖／國民黨文傳會
新北市議員候選人鄧凱勛。圖／國民黨文傳會

國民黨今日舉行記者會，新北市議員候選人鄧凱勛指出，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在司法尚未定讞前，就在臉書定調「餵藥案」，至今已1240天沒有道歉；另外民進黨台北市長參選人沈伯洋曾批評立法院同僚智商低落，至今也已281天沒有道歉，沈以「溫暖人設」重新包裝，對軍人加薪、民眾陳情都沒有積極處理，勿以為台灣人民都健忘。

2026九合一選舉

鄧凱勛表示，前幾天看到新北市有議員細數國民黨新北市長候選人李四川不道歉的天數，國民黨也要同步詢問蘇巧慧。蘇巧慧在司法還沒完成相關調查之前，就在2023年6月8日於臉書上「直接定調它就是一個餵藥案」，這不只是對新北市長侯友宜的抹黑，也讓幼教人員人心惶惶，製造幼教人員跟所有家長的對立。至今過去1240天，等不到蘇巧慧的道歉，仍舊神隱。

鄧凱勛也提到，神隱的不只蘇巧慧，而是雙北共同神隱。沈伯洋在經過包裝的溫暖人設之下，不斷告訴大家人身攻擊是不好的。但沈伯洋在2026年初曾批評立法院同僚智商低落，這不是人身攻擊，什麼才是人身攻擊？至今也已281天沒有道歉，以為現在呼籲大家不要人身攻擊，大家就忘記沈是什麼樣子的嗎？

鄧凱勛指出，沈伯洋關心國軍、關心國防這件事情好像也是包裝的。沈對於討論軍人加薪一事神隱。近日國軍有非常多令人心痛的消息，有當事人同時向沈伯洋及立委徐巧芯陳情，卻只有徐巧芯積極處理，沈到現在都沒有關心過。昨日徐巧芯在立法院質詢國防部長顧立雄，同樣到場質詢的沈伯洋卻「連一句話都沒有講」。

鄧凱勛批，沈伯洋關心的事情根本就是自己的選舉，不關心國防。國民黨接下來會繼續帶大家檢驗沈伯洋過去在立法院的樣貌。沈伯洋答應會好好開會，討論案子卻神隱；立委接受民眾陳情就該積極處置，沈伯洋卻完全置之不理，「這就是現在真實的沈伯洋」。

鄧凱勛說，治理城市不能只靠嘴砲，這些會嘴砲、會神隱的人，也不要再打嘴砲了。他呼籲蘇巧慧、沈伯洋等，「關心所有市民、好朋友想要關心的事情，這才是蘇、沈最該做的」，該道歉的道歉、該關心的關心、該質詢的質詢，做好本分內該做的事情，再來想著要競選更高的職務。

蘇巧慧 沈伯洋 人設 2026九合一選舉

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