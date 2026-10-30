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影／力拼台中市長選戰 何欣純：戒慎恐懼、戰戰兢兢爭取市民認同

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
針對台中市長選舉的公辦政見會，何欣純（左）表達了高度期盼。她希望能由媒體上方來主辦，並盡快敲定、甚至申請正式的電視辯論會，讓更多選民能夠清楚了解各黨派市長候選人的施政願景及市民生活問題的解決方案。她也呼籲，若有任何「一對一」的辯論可能性，希望能夠公開進行，並讓選戰正式展開。 記者黃仲裕／攝影
針對台中市長選舉的公辦政見會，何欣純（左）表達了高度期盼。她希望能由媒體上方來主辦，並盡快敲定、甚至申請正式的電視辯論會，讓更多選民能夠清楚了解各黨派市長候選人的施政願景及市民生活問題的解決方案。她也呼籲，若有任何「一對一」的辯論可能性，希望能夠公開進行，並讓選戰正式展開。 記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純針對台中市長選戰布局及民調進展發表看法，強調面對選情將秉持「戒慎恐懼、戰戰兢兢」的態度，絕不放棄任何機會，全力爭取多數市民的認同與支持。

2026九合一選舉

何欣純今天上午出席東勢客家文化園區整建工程開工祈福典禮，她受訪時表示，民調的進展顯示出鄉親和市民朋友給予更多的期待，這也讓她更必須以戰戰兢兢的心情來面對。她強調，團隊絕對不會放棄每一個可以握遍民意雙手的機會，因為唯有爭取到所有市民的認同，最後開票的結果才能贏得勝利。

此外，針對台中市長選舉的公辦政見會，何欣純表達了高度期盼。她希望能由媒體上方來主辦，並盡快敲定、甚至申請正式的電視辯論會，讓更多選民能夠清楚了解各黨派市長候選人的施政願景及市民生活問題的解決方案。她也呼籲，若有任何「一對一」的辯論可能性，希望能夠公開進行，並讓選戰正式展開。

民進黨台中市長候選人何欣純針對台中市長選戰布局及民調進展發表看法，強調面對選情將秉持「戒慎恐懼、戰戰兢兢」的態度，絕不放棄任何機會，全力爭取多數市民的認同與支持。 記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純針對台中市長選戰布局及民調進展發表看法，強調面對選情將秉持「戒慎恐懼、戰戰兢兢」的態度，絕不放棄任何機會，全力爭取多數市民的認同與支持。 記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純（左一）與國民黨台中市長候選人江啟臣（右一）今天上午出席「東勢客家文化園區整建工程開工祈福典禮」記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純（左一）與國民黨台中市長候選人江啟臣（右一）今天上午出席「東勢客家文化園區整建工程開工祈福典禮」記者黃仲裕／攝影

台中 何欣純 選戰 2026九合一選舉 台中市選舉

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