影／參選台中市長常被摸大鼻子求好運 江啟臣這樣回應感受

國民黨立法院副院長江啟臣參選台中市長後，因為立法院長韓國瑜誇他大鼻子有福氣後，江啟臣參選期間常被民眾要求摸大鼻子求好運，江啟臣今天在台中東勢客家文化園區整建工程開工典禮中被問此事感受，他說，大家要摸他的鼻子非常感謝，如果能夠帶給大家好運，他也非常樂意，我們就是做好清潔工作就好了。

江啟臣受訪表示，當然是希望大家做好健康守護，還有隨時保持清潔，「大家要摸我的鼻子，我也非常感謝，如果能夠帶給大家好運，我也非常樂意，但是我們就是做好這個清潔工作就好了。」

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程，今天開工典禮，參選台中市長的江啟臣與何欣純二人短暫握手後無互動。記者黃仲裕／攝影