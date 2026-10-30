影／台中市長候選人電視辯論會至今無下文 何欣純：真的很遺憾

台中市府辦理東勢客家文化園區整建工程今天舉行開工典禮，國民黨台中市長候選人江啟臣與民進黨台中市長候選人何欣純都到場，二人幾乎無互動。何欣純被問到電視辯論會至今無下文，她說真的很遺憾，她還是希望除了公辦政見會外，能夠由媒體第三方主辦辯論會，讓更多的市民可以看見、聽見，清楚的知道三位市長候選人對於這個台中市的市政的願景，及市民生活上的問題到底要如何解決，她還是期待有任何一絲絲的可能性；江啟臣未回應此議題。

何欣純今天到東勢客家文化園區活動現場，先接受媒體提問，記者問她，對手說有一個公辦政見辯論會的一個選擇，難道真的只剩下這個唯一的選擇了嗎？

何欣純表示，她覺得真的很遺憾，她還是希望除了公辦政見會之外，能夠由媒體第三方來主辦不管一場、兩場甚至三場的辯論會，讓更多的市民可以看見、聽見，知道清楚的知道三位市長候選人對於台中市的市政的願景，及市民生活上的問題到底要如何解決，所以她還是期待有任何一絲絲的可能性，她希望能有電視辯論會。

記者再問，聽說下周會有一分最新台中市長選舉民調，她怎麼看待這分最新民調？何欣純表示， 民調數字都是參考，她看到媒體報導有很多民調，知道她和對手雙方差距愈來愈近。民調拉得越近，她更是要努力，而且愈多加油打氣就表示對她更多的期待，她更要戰戰兢兢、戒慎恐懼，現在這流行的一句話戒慎恐懼、戰戰兢兢，她還是在追趕，她會不放棄每個機會，會握遍每一雙手，爭取所有市民的認同，因為最後開票的結果才是勝利，才是結果。