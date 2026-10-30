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佀廣洋涉賄12萬交保！藍批司法雙標不公 綠回嗆內鬥浮上檯面

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員候選人佀廣洋被控賄選遭檢調查辦，昨天深夜以12萬元交保。聯合報系資料照
桃園市議員候選人佀廣洋被控賄選遭檢調查辦，昨天深夜以12萬元交保。聯合報系資料照

桃園市議員候選人佀廣洋被控賄選遭檢調查辦，昨天深夜以12萬元交保，而檢調偵辦的可能方向曝光，也掀藍綠2黨議員候選人政治攻防，雙方陣營隔空互嗆，選戰火藥味濃烈。

2026九合一選舉

桃園地檢署接獲佀廣洋涉賄情資，昨天上午指揮桃園市調處展開搜索行動並約談相關人等到案，事前工作保密到家，直到下午行動告一段落，坊間才傳風聲，消息瞬間炸鍋；據了解，佀廣洋因垃圾子車、吐司及秋節活動贈品引發外界疑慮，才遭檢調約談。

國民黨桃園市議員詹江村在臉書質疑檢調辦案標準，指民進黨議員黃家齊也曾幫社區爭取垃圾子車，而且不只綠營，無黨籍議員秋節鄰里社區活動也有送禮供摸彩，並指秋節沒送摸彩品的議員只有少數幾人。

民進黨桃園市議員黃瓊慧也在臉書回擊，指桃園市政府推廣垃圾子母車收運，開放議員透過地方配合款協助社區添購子車，但佀廣洋非現任議員，沒有議員配合款，猜測是憑藉身為立委的母親萬美玲協助。她不清楚立委有無專門補助款可用，但議員運用配合款協助社區完全合法。佀廣洋交保後，反倒是國民黨議員候選人見獵心喜，內鬥浮現。

「不造謠不會選舉嗎？」綠營議員黃家齊也回嗆，他是配合桃園是環保局的計畫，幫忙社區申請，環保局公文的受文者也包含詹江村，不曉得是詹是沒收到公文、沒看公文、還是選舉到了突然忘記。

佀廣洋 司法 賄選 2026九合一選舉

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