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第70場市場掃街 蘇巧慧前進永和溪洲市場 攤商熱情送菜頭喊「凍蒜」

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
第70場市場掃街，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前進永和溪洲市場拜票，攤商熱情送菜頭喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影
第70場市場掃街，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前進永和溪洲市場拜票，攤商熱情送菜頭喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今與新北市議員許昭興、議員候選人羅文崇共同前往永和溪州市場掃街拜票。蘇巧慧才剛踏入市場入口，便有攤商熱情送上菜頭祝福選舉有好彩頭，沿途更有許多店家紛紛送上蔥、蒜與包子，齊聲高喊「蘇巧慧凍蒜」表達全力支持。

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市場內採買民眾看到蘇巧慧一行人，紛紛熱情打招呼，有民眾激動高喊「全家都投給你」，現場氣氛熱烈。蘇巧慧表達深切感謝，並承諾未來將與許昭興、羅文崇緊密合作，積極推動公辦都更，全面提升永和的交通與生活機能，帶動區域持續向前發展。

蘇巧慧指出，永和身為新北市人口極為稠密的區域，雖擁有豐富在地文化與完善生活機能，但也面臨老舊建築更新、交通壅塞及停車空間不足等瓶頸。未來她計畫成立「都市更新局」，透過簡化審議流程與明確審查標準，大幅提升行政效率，加速老舊社區的翻新進程。

在都更策略上，蘇巧慧表示將由市府主動介入推動，並結合捷運站周邊及重要交通節點進行整體街廓規劃。透過完善公共設施與優化生活空間，改善整體居住環境品質，讓永和展現全新面貌。

針對市民高度關注的交通議題，蘇巧慧強調將嚴格掌握捷運萬大線施工進度，並積極推動捷運中和光復線，加速完善雙和地區的捷運路網。此外，也將重新整合永和公車路網，讓市民前往捷運環狀線更加便利快捷。

為解決停車困難，蘇巧慧提出全面盤點學校與公園等公共設施的地下空間，評估增設地下停車場的可行性，以增加在地停車位供給，解決長期困擾市民的停車問題，提供更便利的通勤與日常生活環境。

蘇巧慧表示，今日已是她參選以來的第70場市場掃街，投入選戰800多天以來，她堅持走遍新北各大市場與夜市，面對面向市民報告政見。隨著選戰進入倒數階段，她將持續深入新北29區，與新北隊夥伴團結衝刺到最後一刻。

第70場市場掃街，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前進永和溪洲市場拜票，攤商熱情送菜頭喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影
第70場市場掃街，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前進永和溪洲市場拜票，攤商熱情送菜頭喊「凍蒜」。記者王長鼎／攝影

蘇巧慧 永和 攤商 2026九合一選舉 新北市選舉

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