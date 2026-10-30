影／力推客家文化基地 江啟臣：期盼東勢客家文化園區整建如期完工

國民黨台中市長候選人江啟臣今天上午出席「東勢客家文化園區整建工程開工祈福典禮」時表示，台中市所服務的選區內有許多建設，客家文化園區的升級與舊有設施改建是其中一項重要工程，市府將全力確保工程順利進行、減少波折。

江啟臣指出，由於時間對民眾而言非常寶貴，且工程時間拉長會增加經費，原定規劃可能面臨許多變數。因此，本次客家文化園區的升級與整建爭取了很久，如今終於動工，地方也期望能夠如期完工，並趕快進行第三期的規劃，無論是經費爭取或計畫執行都能順利銜接。

江啟臣強調，未來整個東勢客家文化園區完工後，能提供給所有台中市的客家鄉親使用。台中市是全台第三大客家城市，理應有一個客家文化園區作為客家文化的基地。該園區不僅能扮演文化基地，也能成為觀光樞紐，甚至是產業與藝文的重要平台。