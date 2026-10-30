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辯論前身體不適！蔣萬安2天未見 沈伯洋：若需延期一定配合

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院受訪。記者葉信菉／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院受訪。記者葉信菉／攝影

台北市長蔣萬安29日因身體不適，取消整日公開行程，今日也未見有公開行程，由於明天將舉行電視辯論外界也關注是否影響。民進黨台北市長參選人沈伯洋上午接受媒體人沈春華節目「發生沈麼事」專訪時表示，上周颱風加上選舉也很辛苦，生病頭幾天控制蠻重要，蔣身為市長身體健康更關係市民，若有需要延期「一定配合」。

2026九合一選舉

沈伯洋說，上周颱風加上蔣近日也啟動選舉行程，加上生病頭幾天控制蠻重要，若沒有聲音對對辯論狀態更加影響。主持人詢問沈伯洋若蔣團隊希望延後，他的態度如何？沈回說，「一定沒問題」，特別是蔣萬安現在是市長，市長身體健康更關係市民。

沈春華也詢問，選舉行程繁忙行程從一早到一晚，不過看到沈伯洋精力充沛。沈表示，他選舉主打快樂，保持愉悅心情，但睡眠確實有點不足，靠精神把他撐住，前一晚直到凌晨3時左右才入睡，早上6時多便起床，僅睡了3個多小時，話語一出，引起旁邊工作人員驚呼，沈伯洋隨即笑稱，「但我有敷面膜」。

蔣萬安 沈伯洋 辯論 2026九合一選舉 台北市選舉

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