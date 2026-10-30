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侯友宜再助攻李四川 板橋合體市場掃街拉票喊「侯李好市長」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜(圖左)今與國民黨候選人李四川(圖右)到板橋幸德市場掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜(圖左)今與國民黨候選人李四川(圖右)到板橋幸德市場掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持。記者林媛玲／攝影

新北市長選情激戰，新北市長侯友宜繼昨日出席李四川里長後援會活動，今再度到板橋幸德市場陪同李四川掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持，侯友宜說，他和李四川候選人都是從基層拚上來，基層的聲音在市場可最直接聽到，他今天和李四川站在一起同心同力，向市場好朋友懇託，拜託大家支持跟疼惜李四川，讓李四川接棒。

2026九合一選舉

侯友宜與李四川今早到市場逐一向攤商及採買民眾請託，有攤商熱情送上一把大蒜預祝李四川高票當選，也有民眾看到李四川分外驚喜，要求簽名與合照。此外，部分民眾看到侯友宜也熱情向他說「侯市長好」，侯則趁機拜託支持李四川，讓李四川高票當選，現場幕僚也高喊「票投3，侯李(閩南語：給你的諧音）好市長」現場氣氛熱絡。

李四川表示，今天很感謝侯友宜市長陪他掃街，侯市長是在市場長大，他是在漁村長大，我們兩個每次回到市場就像回到家的感覺，感謝所有里長、議員跟基層的支持，他一定會全力以赴，接下侯市長交下來的這一棒，永遠跟基層站在一起，好好為新北來建設，謝謝侯市長及所有鄉親的支持跟鼓勵。

現場有攤商透露，侯市長這8年來的政績確實有目共睹，加上川伯有豐富行政經驗，人看起來也好老實，一定會投他一票。也有採買民眾表示，他對藍綠派誰選都沒有意見，最重要的是誰能提出好的政見，他就會支持誰。

新北市長侯友宜(圖左)今與國民黨候選人李四川(圖右)到板橋幸德市場掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜(圖左)今與國民黨候選人李四川(圖右)到板橋幸德市場掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜今與國民黨候選人李四川到板橋幸德市場掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今與國民黨候選人李四川到板橋幸德市場掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持。記者林媛玲／攝影

新北市長侯友宜今與國民黨候選人李四川到板橋幸德市場掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今與國民黨候選人李四川到板橋幸德市場掃街拜票，把握最後倒數時間爭取民眾支持。記者林媛玲／攝影

侯友宜 李四川 板橋 2026九合一選舉 新北市選舉

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