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石舫亘首度出擊人氣爆棚！學者揭「夫人牌」3大助力：強化蔣萬安決戰底氣
九合一大選倒數不到30天，台北市長蔣萬安近期市政、選舉行程兩頭燒，因身體不適，取消昨天所有公開行程。蔣陣營則啟動「夫人牌」，由妻子石舫亘首度走入市場拜票，前往內湖區湖光市場掃街，沿途支持者爭相握手、索取簽名，她也來者不拒，展現親和力，現場互動熱絡。
對此，學者鈕則勳分析，石舫亘投入選戰，除了能與蔣萬安分進合擊、接觸不同族群，也能透過個人魅力創造話題，並藉由夫妻互動展現真實的一面，成為選戰中的另一個焦點。
鈕則勳指出，「夫人牌」對蔣萬安的選情有3個助力。首先是夫妻分進合擊，有助拓展不同票源。他認為，石舫亘可以補強蔣萬安目前較弱勢的婦女選票，以及支持度逐漸拉近的中間選民，讓蔣萬安能將更多心力放在鞏固基本盤、號召支持者歸隊，進一步打破沉默螺旋效應。
其次，石舫亘本身具有群眾魅力，面對民眾態度從容自然，也能展現真誠的一面。鈕則勳認為，她投入輔選對選民而言具有新鮮感，不僅能創造選舉話題，也有助於增加媒體曝光及社群討論，從她首度前往內湖湖光市場掃街，獲得民眾熱烈回應的情況，就能看出她的群眾吸引力。
第三則是夫妻互動所呈現的真實感。鈕則勳提到，蔣萬安夫婦日前接受主持人王偉忠專訪時，兩人展現出不錯的默契，從談話內容可以看出對台北市發展與市民福祉的關心，以及面對提問時自然、不刻意包裝的態度。
其中，石舫亘談到蔣萬安因兒子赴美交換一事遭網路批評，曾因此流下男兒淚，更讓外界看見蔣萬安身為父親的一面。鈕則勳認為，這段真情流露的分享，有助呈現蔣萬安作為一般父親、希望孩子不受傷害的心情，也可能拉近夫妻倆與民眾之間的距離。
鈕則勳認為，隨著石舫亘正式投入輔選，逐漸建立自己的「舫亘style」，用來助力「萬安旋風」，勢必讓蔣強化決戰的底氣。
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