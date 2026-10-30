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三尊神明名號都有「三」姜鈞翔抽中3號 盼下營玄天上帝庇佑「A贏」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員候選人姜鈞翔抽中3號，驚呼與競選總部祀奉神明名號相同。圖／姜鈞翔提供
嘉義縣議員候選人姜鈞翔抽中3號，驚呼與競選總部祀奉神明名號相同。圖／姜鈞翔提供

嘉義縣議員候選人姜鈞翔競選總部奉祀笨港口港口宮天上三聖母，並迎請台南下營上帝廟三玄天上帝，以及十都御史三元帥坐鎮，3尊神明名號都有「三」。姜鈞翔在抽籤前與支持者談起此事，還有人問「今年會不會抽到3號？」沒想到真的抽中3號，讓他心中充滿敬畏。

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姜鈞翔是現任嘉義縣議員姜梅紅的兒子，長年在議員服務處擔任助理，投入地方服務近11年。姜梅紅今年決定交棒，由姜鈞翔投入選舉，他自詡為「最有經驗的新人」，多年來處理基層民眾陳情、追蹤地方建設及協助鄉親日常需求，對朴子市、東石鄉地方事務相當熟悉。

姜鈞翔說，笨港口港口宮天上三聖母神尊，是姜家30多年前雕刻後迎回家中奉祀，長年陪伴家人度過生活中的大小事情，今年投入嘉義縣議員選舉，將家中奉祀多年的天上三聖母迎至競選總部，盼在選戰期間庇佑工作人員及支持者平安。

另一尊三玄天上帝，則由台南下營上帝廟迎請而來，下營上帝廟建廟300多年歷史，主祀玄天上帝，「下營」台語讀音近似「A贏」，是候選人參拜祈福熱門廟宇，下營上帝廟主委姜金利是姜鈞翔的叔公，以地方諧音送上祝福，期盼玄天上帝庇佑，「從下營出發，一定A贏」。

此外，姜鈞翔競選總部內的十都御史三元帥，則是由朴子知名的泰順壇分靈，十都御史三元帥長年受到信眾敬奉，其中不乏大型醫院醫師及教師。姜鈞翔說，此次迎請神尊坐鎮，除祈求選舉順利，也希望候選人面對紛擾時，能保持沉著與正念。

姜鈞翔說，抽籤前與支持者介紹總部奉祀神明，眾人無意間發現，天上三聖母、三玄天上帝及十都御史三元帥，名號都有「三」，當時有人開玩笑「會不會抽到3號」，沒想到最後成真，讓他心中充滿敬畏與感恩，將以「三生有幸」作為號次主題，繼續努力爭取鄉親認同。

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