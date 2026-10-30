傳授沈伯洋掃街眉角 蘇巧慧：現已青出於藍勝於藍

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到永和溪州市場掃街，對於近日頻頻與台北市長候選人沈伯洋合體拜票及造勢，蘇巧慧表示，因為雙北是共同生活圈，在選戰初始，還傳授沈伯洋一些拜票技巧，沒想到沈伯洋學得很快，現在甚至超越她了，可說是青出於藍勝於藍。

在選前最後一個月，蘇巧慧表示只能更勤奮勤走基層，向選民請託拜票，對於第一次投入選戰的沈伯洋，蘇表示，身為學姐還教他如何拜票，跟鄉親問好時手要怎麼握、手的力道拿捏、眼神及問候語等小細節，沒想到沈伯洋很快叫上手，發展出自己的風格，現在甚至超越她了，在拜票時攤商也很喜歡餵食沈伯洋，代表沈伯洋越來越被大家接受，對學姐而言，可說是青出於藍勝於藍。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天到永和溪州市場掃街，支持者送上蒜頭預祝“凍蒜”。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）今天到永和溪州市場掃街，支持者送上象徵吉祥旺來的鳳梨。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）今天到永和溪州市場掃街，在選前最後一個月能更勤奮向選民請託拜票。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）今天在黨籍議員候選人陪同下到永和溪州市場掃街拜票，蘇巧慧在掃街前一起呼口號加油。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天到永和溪州市場掃街，盼望支持者都能出門投票。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天到永和溪州市場掃街，盼望支持者都能出門投票。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天到永和溪州市場掃街，在選前最後一個月能更勤奮向選民請託拜票。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天到永和溪州市場掃街，在選前最後一個月能更勤奮向選民請託拜票。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天到永和溪州市場掃街，盼望支持者都能出門投票。記者潘俊宏／攝影