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傳授沈伯洋掃街眉角 蘇巧慧：現已青出於藍勝於藍
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天到永和溪州市場掃街，對於近日頻頻與台北市長候選人沈伯洋合體拜票及造勢，蘇巧慧表示，因為雙北是共同生活圈，在選戰初始，還傳授沈伯洋一些拜票技巧，沒想到沈伯洋學得很快，現在甚至超越她了，可說是青出於藍勝於藍。
在選前最後一個月，蘇巧慧表示只能更勤奮勤走基層，向選民請託拜票，對於第一次投入選戰的沈伯洋，蘇表示，身為學姐還教他如何拜票，跟鄉親問好時手要怎麼握、手的力道拿捏、眼神及問候語等小細節，沒想到沈伯洋很快叫上手，發展出自己的風格，現在甚至超越她了，在拜票時攤商也很喜歡餵食沈伯洋，代表沈伯洋越來越被大家接受，對學姐而言，可說是青出於藍勝於藍。
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