影／談新北耶誕城存廢 蘇巧慧提出3大核心關鍵

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今早在市議員許昭興與市議員參選人羅文崇助理陪同到水和區勵行市場拜票，蘇熱情與攤商一一握手請託。針對板橋歡樂耶誕城引發的交通民怨。她指出，新北歡樂耶誕城舉辦已邁入第16年，板橋居民多年來對於活動期間的交通衝擊多有討論。雖然網路上有網友討論是否廢除該活動，但她認為這項已具規模的品牌活動應思考如何延續與改進。

蘇巧慧強調，未來若能持續舉辦，最重要的核心在於「交通疏運」、「在地經濟」與「城市認同」三大關鍵。她認為，除了要維持在地居民的日常生活與交通便利，更要實質幫助到舉辦地周邊的商家，並讓城市與活動建立光榮感。未來不論是採多點分散或擴大到29區輪流舉辦等方式，都持開放態度，並希望未來能搜集更多元的意見進行討論。

蘇巧慧表示，在倒數29天的競選關鍵期，最大的策略，其實就是勤跑、勤跑、再勤跑，一步一腳印走訪每一個地區，向新北市400萬市民爭取服務的機會與認同。她強調，自己將展現過去的成績、積極的態度與對未來的願景。

蘇巧慧同時強調除，競選新北市長外，其實最堅強的新北隊，像許昭興議員、羅文崇市議員候選人在永和區都深耕多年，非常認同這次的新北隊實力堅強，很希望36個新北市議員都有機會可以一起上壘、一起進入議會來為大家服務。

蘇說，她的的態度陽光正面，提出許多政見願景，有最堅強的團隊新北隊36位議員，會把握最後的時間，做最後衝刺，希望這樣的態度能夠贏得大家的認同，迎接新北市新時代。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今早在市議員許昭興與市議員參選人羅文崇助理陪同到水和區勵行市場拜票。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今早在市議員許昭興與市議員參選人羅文崇助理陪同到水和區勵行市場拜票，蘇熱情與攤商一一握手請託。記者王長鼎／攝影