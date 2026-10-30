前機要首揭離職內幕！控鄭朝方胞兄介入市政施壓、爆粗口霸凌

新竹縣長選戰再掀風波！曾任竹北市長鄭朝方機要秘書的張益豪發聲明駁斥涉貪傳聞，更首度揭露離職內幕，指鄭胞兄多次介入市政、施壓及言語霸凌，鄭朝方不僅知情，還曾要他向胞兄請示市政，質疑權責不分。對此鄭朝方團隊表示無回應。

曾任民進黨新竹縣長候選人鄭朝方機要秘書、現參選竹北市第一選區市民代表的張益豪表示，近期地方流傳他過去辭去竹北市公所機要秘書一職，是因涉及貪汙或其他不法情事，他強調，相關說法非事實，選舉期間卻出現這類不實傳言，令他質疑背後是否有人刻意抹黑、誤導選民。

談及當年離職原因，張益豪指出，任職期間，鄭朝方胞兄鄭朝瀚經常透過電話要求他配合市政事務，有時一天打來兩、三通，甚至四、五通，讓他承受極大壓力。他認為，鄭兄並非公所體制內人員，卻能對具公務員身分的機要秘書下指示，權力與責任明顯不對等。

張益豪舉例，鄭朝方剛上任時，新竹縣政府曾研議收回部分停車場及公園委託管理權，當時鄭朝方原本表態，若縣府要收回，就應將停車場與公園一併收回，不料鄭兄卻持不同立場，要求市公所積極爭取保留委管權。

張益豪說，鄭兄甚至要求他下班後前往一處鐵皮屋談話，當他表示應遵循市長既定立場時，卻遭對方以「三字經」、「白痴」等侮辱性字眼辱罵，甚至質問他是否收受廠商金錢，讓他感受到言語霸凌及施壓。

他指出，最終鄭朝方的立場出現轉變，市公所也與縣府協調保留相關停車場及公園委管權。他質疑，兄弟之間若有不同意見，理應自行溝通，而非讓基層幕僚夾在中間，承受來自非公務體系人士的壓力。

更令張益豪無法接受的是，他指鄭朝方對胞兄介入市政並非毫不知情，甚至曾要求他就建設工程、行程安排，以及時任副總統賴清德到地方的行程等事務，向鄭兄詢問意見，這些指控均有證據。

張益豪表示，鄭朝方經常對外強調「權責相符」，卻容許沒有正式行政職務的家人參與市政決策，甚至對公務人員下指示，「下指揮的人不用承擔任何責任」，這也是他最無法認同之處，最終選擇主動辭職。

張益豪強調，選舉可以競爭，公共事務可以接受檢驗，但不能以捏造事實、散布不實指控的方式傷害個人名譽。他已著手蒐集相關證據，不排除依公職人員選舉罷免法及刑法提出告訴，也不排除針對過去遭辱罵施壓的情況採取法律行動。