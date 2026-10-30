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影／選戰倒數一個月 沈伯洋：低劣的抹黑會變多

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
選戰倒數一個月，民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院表示，最後的選戰策略就是繼續公布政見，另外最後一個月低劣的造謠跟抹黑會變多，所以澄清的密度也會變高，大概就是要注意這些事。記者葉信菉／攝影
選戰倒數一個月，民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院表示，最後的選戰策略就是繼續公布政見，另外最後一個月低劣的造謠跟抹黑會變多，所以澄清的密度也會變高，大概就是要注意這些事。記者葉信菉／攝影

選戰倒數一個月，民進黨台北市長候選人沈伯洋上午在立法院表示，最後的選戰策略就是繼續公布政見，另外最後一個月低劣的造謠跟抹黑會變多，所以澄清的密度也會變高，大概就是要注意這些事。

2026九合一選舉

面對網路上有惡意抹黃的影片，沈伯洋表示已經提告，提告之後轉傳者有道歉，他們也選擇原諒，最後是緩起訴，面對越來越多惡意的造假AI影片都會採取法律行動。他也提醒民眾雖然影片來源可能是境外，但轉傳也一樣會有法律責任。

沈伯洋 選戰 政見 2026九合一選舉 台北市選舉

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