台北市長選舉號次代抽藍綠兩樣情 侯漢廷：同樣抽籤女孩不同命運

台北市議員侯漢廷今天表示，一場單純的選舉號次抽籤，卻意外成了一面「照妖鏡」，映照出台灣當前特定媒體、網路環境的偏頗與網路霸凌的冷酷。同樣是充滿熱忱、為所支持的政治人物代為抽籤的年輕女孩，在特定輿論的操弄下，竟面臨著截然不同的命運。

侯漢廷指出，他觀察到，在部分親綠媒體的報導中，替特定陣營候選人抽籤的支持者Lydia，被包裝得宛如政治明星，不僅被冠上「市民主委」、「洋流幸運星」的美名，更被讚譽為「政壇美魔女」，可說是極盡造神之能事。

侯漢廷說，相對地，當目光轉向替國民黨台北市長候選人蔣萬安代抽的首投族女孩Yakira時，輿論的畫風卻瞬間驟變。同樣是單純的青年支持者，她卻被無端貼上「統戰女孩」的惡意標籤，甚至刻意使用「遭爆」、「影片遭挖出」等充滿負面暗示與未審先判的強烈字眼，對一個普通女孩進行羅織罪名式的放大檢視。

侯漢廷表示，這種背離客觀中立的輿論操弄，最令人不齒的是隨之而來的網路獵巫，在政治人物的帶頭下，網路側翼蜂擁而上，對這名年僅二十歲的女孩發動私訊騷擾與惡意肉搜。當受害女孩勇敢出面，痛苦地聲明「沒看見不代表傷害不存在」時，那些加害者非但沒有反省，竟還冷血地反咬她「自導自演」。

侯漢廷指出，這種「欲加之罪，何患無辭」的先定性批鬥，無疑是對台灣民主的嚴重踐踏，出征、霸凌一個手無寸鐵的小女孩，難道這就是某些陣營引以為傲的「溫暖洋流」嗎？他呼籲應放下特定立場、回歸客觀中立，社會大眾也應看清並拒絕這種撕裂群眾的惡劣行徑，還給公眾一個免於恐懼的理性空間。