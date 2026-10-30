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遭翻2024舊帳 柯文哲：還是支持藍白合

聯合報／ 記者林佳彣鄭媁巫鴻瑋／連線報導
民眾黨前主席柯文哲昨說，藍白合是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他還是支持。記者林佳彣／攝影
民眾黨前主席柯文哲昨說，藍白合是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他還是支持。記者林佳彣／攝影

中廣前董事長趙少康日前重提二○二四總統大選藍白破局「內幕」，外界認為可能影響民眾黨前主席柯文哲助選台北市長蔣萬安。柯文哲昨回應，趙「提油救火、愈描愈黑」，但藍白合是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他還是支持；趙少康昨說，他只是還原當時真實情況，無意檢討任何人，在野不團結只會讓貪腐無能的民進黨坐享其成，結果親痛仇快。

2026九合一選舉

立法院長韓國瑜昨天跨海赴澎湖，助選國民黨縣長候選人陳振中及馬公市長候選人洪棟霖；身為「澎湖女兒」的柯文哲妻子陳佩琪也返鄉輔選黨籍議員候選人莊國輝。韓國瑜與陳佩琪「不期而遇」，地方人士更安排韓國瑜與陳佩琪中午餐敘，席間觸及藍白合作話題，餐後並一起到觀音亭公開合體參拜。陳佩琪昨在北辰市場掃街時巧遇陳振中，藍白人馬同框互挺，陳振中熱情歡迎陳佩琪「回娘家」，希望澎湖藍白合。

立法院長韓國瑜（左三）和民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左二）昨跨海赴澎湖輔選，兩人合體參拜，營造藍白合氣氛。圖／讀者提供
立法院長韓國瑜（左三）和民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（左二）昨跨海赴澎湖輔選，兩人合體參拜，營造藍白合氣氛。圖／讀者提供

柯文哲昨說，他的神經線比較大條，陳佩琪就火大，「我們家最恨民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪；搞到現在，最討厭國民黨的也不是柯文哲，是陳佩琪」。

柯也指出，趙少康說他羞辱國民黨總統候選人侯友宜，但他當時不是講「侯友宜第三名」，是說「我不選，你跟賴清德一對一，你也不會贏。」現在趙少康意思是說，「柯文哲不識抬舉，你就乖乖來當副手就好了，還囉唆什麼？」他很想問，「我是在哪個地方羞辱侯友宜？」

柯文哲說，縣市長層級的合作是大原則，至少民眾黨都沒扯後腿，「該做的我們都會做，只是做到什麼程度，可以討論。」不管怎樣，二○二六還是比二○二四好，翻舊帳一定不愉快，特別在此時。大家常問他什麼時候替蔣萬安站台，後來開玩笑說「趙少康是民進黨哪一個派來的奸細」，他都不曉得怎麼回答。

趙少康表示，他只是還原當時真實情況，沒想到造成部分民眾黨人士誤會。他選副總統沒得到國民黨什麼好處，他是臨危受命、完全付出，且因侯趙搭檔拉抬氣勢，才讓國民黨在立法院以五十二席贏過民進黨五十一席。二○二四選舉結果已證明，在野不團結只會讓貪腐無能、營造綠色恐怖的民進黨坐享其成；距離年底投票不到一個月，必須在逆流中求勝，二○二八才能拉下民進黨。

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