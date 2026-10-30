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鄭朝方團隊質疑民調 徐欣瑩競辦反擊

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹報導
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競選團隊29日向新竹縣選舉委員會檢舉可疑民調，並指資料是對手徐欣瑩陣營散布。記者郭政芬／攝影
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競選團隊29日向新竹縣選舉委員會檢舉可疑民調，並指資料是對手徐欣瑩陣營散布。記者郭政芬／攝影

二○二六新竹縣市長選戰白熱化，民進黨鄭朝方競選團隊昨向新竹縣選舉委員會檢舉可疑民調，並控訴國民黨徐欣瑩競選團隊秘書陳宜和在網路散布此資料違法；徐欣瑩競辦回應，真相尚未釐清，若對手藉機惡意操作，將立即提告捍衛權益。

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鄭朝方陣營指出，網路流傳的民調顯示徐欣瑩支持度大勝鄭朝方，好感度、清廉形象與政策認同也贏過鄭朝方。該民調資料顯示調查樣本有二千三百五十人，調查方式是市話加手機輔助，調查時間是十月十四日至十月十六日，但未交代調查單位與經費來源，真實性存疑。陳宜和在網路散布相關訊息，違反選罷法明確，將向檢調提告。

徐欣瑩陣營則表示，相關指控及真相尚未釐清，若對手想藉此事件進行任何帶有真實惡意的操作，或提出任何不實指控，他們絕不姑息，會立即採取法律行動。

新竹市長選戰方面，民進黨莊競程拋普發現金「中央一萬、地方一萬」政見，白營市議員候選人李玫、施淑婷、宋品瑩、李國璋、葉國文與趙若芸估算經費需四十五點五七億元，竹市明年可追加預算財源僅四十三點四八億元，質疑政策不是跳票，就是要砍其他預算或舉債；莊表示，會在不舉債、不排擠教育社福及重大建設前提下加碼發放。

爭取連任的高虹安因應新竹市明年中央統籌分配稅款增加四十三點四八億元，也拋普發現金每人六千元構想。她表示，政策預估花費廿七億元，會爭取議會支持，其餘十六億元則會投入營養午餐加碼、台一線替代道路增設匝道等重要民生與建設。

2026九合一選舉 鄭朝方 徐欣瑩 民調 新竹縣

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