台東縣長「雙姝」爭霸 吳秀華談10年願景、陳瑩挺青年圓夢

台東縣長選戰藍綠「雙姝」爭霸，吳秀華、陳瑩端出治縣願景，從延續建設、長者照顧到青年參與、夢想基金及農產外銷，各自爭取認同；雲林縣長候選人張嘉郡則成立婦女後援會，提出孕婦接送、育兒津貼、ＡＩ培力及創業支持四大行動，國民黨前黨主席朱立倫則提三理由力挺，極力催票。

吳秀華競選總部發布「台東無限」競選影片，呈現對台東下個十年的期待。希望台東成為年輕人追夢、安心返鄉打拚的地方，讓在地文化世代傳承，台東的美好被更多人看見。吳秀華說，台東擁有自然環境及多元文化優勢，除延續既有建設成果，更要持續創新，創造更多發展機會，讓不同世代都能在台東找到自己的位置。

陳瑩主張青年事務發展委員會一定比例委員由青年推舉，並推動青年參與式預算，青年團體提報的計畫透過討論、投票，決定應用方向，讓青年不只能表達意見，也能參與公共資源分配。她另規畫設立青年夢想基金，開放卅五歲以下設籍台東青年申請，涵蓋進修、創業、地方創生及生育成家等需求，並設運動、音樂原創基地，結合人才培育與觀光，創造在地就業。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨成立婦女後援會，婦聯團體數百人到場力挺，她發表婦女政策白皮書，提出孕婦接送、育兒支持、ＡＩ數位培力及創業經濟自主四大婦女幸福行動，也喊出未來提供○至六歲每年一萬兩千元育兒津貼。國民黨前黨主席朱立倫以神祕嘉賓身分站台，指張嘉郡曾歷經挫敗但堅強站起來，留學英國具國際觀，孝順又具愛心，相信將來一定會照顧好雲林。