葛如鈞澄清 蔣萬安互動網頁沒抄襲

台北市長蔣萬安競選總部日前發布「台北安可大舞台｜市民也上台」互動網頁，遭質疑抄襲民進黨候選人沈伯洋「ＨＥＡＲＴ政策島」。蔣萬安競總ＳＩ總幹事、藍委葛如鈞昨表示，所有製作都完全公開，裡面沒有任何一行是抄襲沈伯洋團隊。

葛如鈞昨上午受訪時解釋，台北施政島是由Ｊ姓網友創作，但Ｊ姓網友在手感互動形式上，有標注參考沈伯洋，造成網路側翼認為他抄襲。葛如鈞說，這是霸凌網友創作，正向選舉在哪？沈伯洋官網推出ＨＥＡＲＴ政策島宣稱致敬桌遊卡坦島，這樣的參考就不是抄襲？