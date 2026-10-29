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黃國昌直播公開拜託小草票投李四川

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川（左）今晚上民眾黨主席黃國昌的網路直播節目，黃國昌送李四川「一座山」形抱枕，並公開拜託民眾黨支持者票投李四川，讓他當新北市民的靠山。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）今晚上民眾黨主席黃國昌的網路直播節目，黃國昌送李四川「一座山」形抱枕，並公開拜託民眾黨支持者票投李四川，讓他當新北市民的靠山。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚接受民眾黨主席黃國昌網路直播節目「民眾有本4直球問大事」訪問，黃國昌送李四川「一座山」形抱枕，最後並公開拜託民眾黨支持者11月28日票投李四川，讓他當新北市民的靠山。

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節目前半段天南地北聊過去，從韓國瑜為何拜託李四川當高雄副市長，到台北市爭取輝達落腳北士科的點點滴滴，黃國昌甚至開玩笑說：「過去我罵過不少國民黨的人，但從認識你到現在，我看待政治人物的標準很高，但我還真的不曉得能罵你什麼！」

黃國昌說既然節目名稱是「直球問大事」，他將直球對決不客氣轉述網友的提問，第一題就是如何看待外界說你年紀大？李四川說，年紀本身不是問題，重點是要有經驗，如果年紀很輕卻沒能力處理市政、帶領1座城市走向安居樂業也沒用。在新北市，我一眼就可清楚看出市政重點與問題、迅速掌握重大建設方向，可以無縫接軌，對執行力非常有信心。

網友還問，台北大巨蛋是不是柯文哲政績？李四川說，當然是！大巨蛋是歷任市長共同努力的成果。他且提出新北「雙巨蛋」構想，承諾8年內完成大巨蛋，另規畫在板橋第二運動場興建可以容納1萬5千至2萬人的小巨蛋帶動周邊商機。

至於藍白合作，李四川透露，部分國民黨議員確實擔心被民眾黨新人搶票，但他強調「藍白合本來就是契約」，說好要一起打拚，雙方有共同目標與價值，仍須繼續合作。

最後黃國昌說，拜託台灣民眾黨的支持者和網友，支持會做實事的川伯。還有一個月的時間，都來幫川伯宣傳。「我希望大家能夠傳遞一個重要的概念，選市長是要選一個來幫全體市民做實事的人」。

李四川也透過直播拜託所有支持者，能在11月28日支持他，「我一定會跟大家目標一致，為新北建設努力。希望所有民眾黨好朋友能夠當我的分身」，幫我拉票、催票，更重要是11月28日一定要出來投票。

國民黨新北市長候選人李四川（左）昨晚上民眾黨主席黃國昌的網路直播節目，黃國昌送李四川「一座山」形抱枕，並公開拜託民眾黨支持者票投李四川，讓他當新北市民的靠山。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）昨晚上民眾黨主席黃國昌的網路直播節目，黃國昌送李四川「一座山」形抱枕，並公開拜託民眾黨支持者票投李四川，讓他當新北市民的靠山。記者林昭彰／攝影

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