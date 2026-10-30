批蔣萬安抄襲海報…莊淑芬翻車道歉

網路上出現惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，「廣告女王」莊淑芬在未經查證下，發文批評蔣為了選舉大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦前晚向警方報案，強調有人惡意製造假文宣。莊淑芬發現是烏龍，昨改口請大家停戰，強調無意參與選舉紛爭並致歉；但網友不埋單。

台北市議員游淑慧表示，海報的最大破綻就是「台北市沒有新聞局」，不查不問就定罪，不叫正義，叫偏聽偏見。網友們質疑，莊淑芬身為奧美廣告大神，發現自己出錯才叫大家停戰，「被你傷害到的人呢？你的截圖可是在網路上亂竄、誤導人呢！」