蔣萬安打夫人牌 石舫亘掃街超人氣

選戰倒數卅天，台北市長蔣萬安因市政和選舉兩頭燒身體不適，取消昨天所有行程。蔣陣營啟動「夫人牌」救火，妻子石舫亘首度出擊，到市場掃街拜票，支持者爭相握手、要簽名，她來者不拒，人氣爆棚不輸蔣萬安。

蔣萬安競選總幹事、國民黨立委羅智強說，他對蔣萬安「強制建議」，請蔣萬安好好休息養病，同時為明天辯論做準備。他強調，蔣萬安對人相當體貼，但對自己卻不是很體貼。但人不是鐵打的，沒有比身體更重要的事，身為總幹事，也有所堅持，盼蔣萬安早日康復。民進黨市長候選人沈伯洋回應，市長的身體非常重要，希望他能夠多做休息，早日康復。

蔣萬安身體有恙休息，卻遭綠營稱是要偷背稿準備辯論，身兼競總主委的台中市長盧秀燕說，蔣萬安上周颱風來前已感冒，他必須坐鎮指揮，後來又冒雨勘災病情加重。

國民黨新北市長候選人李四川昨聲援蔣萬安 ，希望民進黨好好約束側翼，「沈伯洋當初也因不舒服停下行程去打點滴」。

石舫亘昨上午人還沒到內湖湖光市場掃街，已經有大批蔣萬安支持者在場等候。一路上由在地立委李彥秀及港湖區所有議員、候選人等人陪同下，向攤商老闆及採買民眾一一問候。結束內湖區湖光市場拜票，下午轉往中正區沅陵街商圈及城中市場掃街。

拜票過程中，不少人張開手掌比出蔣萬安號次「五」表達支持，或要求簽名、握手，展現「蔣萬安牽手」高人氣，場面熱絡，市場擠得水泄不通。有人大喊「我們全家都好喜歡你，票一定投蔣萬安」；一名攤商送上飲料，石舫亘馬上喝一口比讚，展現親和力。競辦人員開路之餘，不斷向攤商和民眾致意。

有婦人拉著石舫亘的手囑咐，家裡要多燉湯顧好每個人的身體；也有人看到石舫亘忍不住落淚，請市長務必加油，石舫亘也擁抱回應。石舫亘說，「謝謝大家，很感動，回去後會把大家的叮嚀帶給萬安。」