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北外環道通車首日就塞…大南科交通惡化 陳亭妃籲中央勿本末倒置

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南報導
隆田里長洪榮典（右起）、立委郭國文、交通部政務次長伍勝園、南市議員陳秋宏、南市副市長姜淋煌關切隆田火車站前停車不易難題。記者謝進盛／攝影
隆田里長洪榮典（右起）、立委郭國文、交通部政務次長伍勝園、南市議員陳秋宏、南市副市長姜淋煌關切隆田火車站前停車不易難題。記者謝進盛／攝影

南科園區高速發展衍生大南科區交通快速惡化窘況，包含剛通車的北外環新交流道，一通車就塞車；民進黨台南市長候選人陳亭妃說，她已多次向行政院、交通部強烈呼籲，一定要用交通帶動科技發展，而不是科技發展帶動交通，這樣會本末倒置，造成整個南科周遭大塞車。

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北外環新設銜接國道一號的交流道前天通車後，國一永康交流道與長和路上北外環的匝道都塞車，南市府表示將持續檢討號誌及分流措施。交通局觀察通車首日下午尖峰時段，長和路上北外環匝道往南科方向的車流增約三成，下匝道往市區方向增加一成二。

昨上午尖峰時段，上下匝道車流增幅分別達百分之卅九及十六，顯示新交流道啟用後，周邊道路車流已有明顯變化。交通局長王銘德說，已重新檢討匝道及周邊主要路口號誌時制，減少車輛停等及回堵。

交通部政務次長伍勝園、南市副市長姜淋煌、立委郭國文等人昨考察官田區，台鐵允諾沙崙往返善化路線年底會增四班次延駛至隆田站，有利園區通勤族，明年再進一步評估需求。而隆田火車站停車一位難求，隆田里里長洪榮典認為，前站機車規畫兩百多格恐無法滿足未來需求，盼增至三百格；交通部指配合隆田車站跨站式站房改建，會重新規畫停車，台鐵也會深入調查需求。

另外，台南鐵路地下化延伸永康地區計畫案前天環評審查通過，市府指，預計消除平交道及橫交陸橋各三處，永康站及大橋站改建地下車站，增設康橋地下車站，能讓約廿三萬人不再受平交道阻隔之苦。

2026九合一選舉 南科 陳亭妃 塞車 台南市選舉

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