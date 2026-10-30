聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜秀肌肉 近800里長挺李四川

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛蔡維斌／連線報導
國民黨新北市長候選人李四川（前左）成立「新北里長後援會」，全市一○三二里有近八百名里長相挺，市長侯友宜（前右）也到場大力推薦李四川。記者陳正興／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（前左）成立「新北里長後援會」，全市一○三二里有近八百名里長相挺，市長侯友宜（前右）也到場大力推薦李四川。記者陳正興／攝影

新北市長選情拉鋸，藍綠選前最後一個月都鎖定陸戰，規畫密集掃街拜票。國民黨候選人李四川昨在競總成立「新北里長後援會」大秀肌肉，全市一○三二里有近八百名里長到場相挺，展現基層雄厚實力，為選情打了一劑強心針。競總主委侯友宜現身奮力請託，請大家務必讓李四川接棒。

2026九合一選舉

新北藍綠都在爭取里長支持，各有著力點。里長系統被視為侯友宜在新北施政高滿意度的一大基石，他和里長博感情很有一套心法，八年來合作無間；李四川在各區成立川友會，就以里長為骨幹。

侯友宜說，里長們都是為了挺李四川而來，李是做實事的人，但不太會搞政治，他卸任前會將里長工作清冊交給下一任市長，期許李四川當選後，延續每年舉辦的行動治理座談，深入各區與里長對話，掌握基層脈動。

李四川承諾，若當選市長將延續侯友宜的行動治理座談，「這不只是延續既有的市政治理模式，更是建立與基層互動管道的重要起點。」

國民黨前主席朱立倫昨表示，民進黨認知作戰非常強，短短三月就可以把黑的說成白的、黑熊變白熊、惡霸變善良，台北市長蔣萬安及國民黨各縣市候選人一定要以最戒慎恐懼心情面對。

國民黨台中市長參選人江啟臣日前接受節目專訪，坦言「洋流」外溢，對各縣市影響約百分之六。不只台北市長蔣萬安，所有國民黨候選人必須戒慎恐懼面對，要全力以赴。

2026九合一選舉 侯友宜 李四川 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

競總主委交鋒 新北市長藍綠陸戰 衝人氣

朱立倫轟綠營洋流認知作戰「惡霸變善良」 籲蔣萬安及候選人戒慎恐懼

談洋流效應 朱立倫：戒慎恐懼、全力以赴

國民黨新北同步拜票 汐止議員候選人站路口懇託

相關新聞

遭翻2024舊帳 柯文哲：還是支持藍白合

中廣前董事長趙少康日前重提二○二四總統大選藍白破局「內幕」，外界認為可能影響民眾黨前主席柯文哲助選台北市長蔣萬安。柯文哲昨回應，趙「提油救火、愈描愈黑」，但藍白合是民眾黨主席黃國昌的大戰略，他還是支持；趙少康昨說，他只是還原當時真實情況，無意檢討任何人，在野不團結只會讓貪腐無能的民進黨坐享其成，結果親痛仇快。

餐會涉賄 正神名黨魁等4人交保

宜蘭正神名黨提名三名候選人參選，今年六月辦黨慶名義席開五十桌，黨主席許榮德在場介紹人選尋求支持，涉嫌違反選罷法。宜蘭地檢署搜索帶回廿九人漏夜訊問，認定行賄罪嫌重大，諭令許榮德十五萬元交保，其餘三名候選人各以十萬元交保。

賄聲賄影 雙北多名議員接連遭搜索

台北市議員陳重文、新北市議員廖宜琨才因涉賄被聲押後交保，昨又傳和陳同選區的北市民進黨議員候選人林世宗也捲餐會賄選案，檢調搜索林的住家等十三處、約談林等八人，帶回調查。

基隆熱戰 謝國樑秀12政績 童子瑋攻青年票

基隆市長選戰白熱化，國民黨候選人謝國樑昨成立競總，支持者高喊凍蒜，他展現十二項建設政績，還說「有很多人受到了壓迫，懂的人就懂，不用說太多。」民進黨童子瑋推出「政見總複習」系列懶人包，首波聚焦青年就業政策，要在選戰最後階段，把討論重新拉回市政、願景與政策。

葛如鈞澄清 蔣萬安互動網頁沒抄襲

台北市長蔣萬安競選總部日前發布「台北安可大舞台｜市民也上台」互動網頁，遭質疑抄襲民進黨候選人沈伯洋「ＨＥＡＲＴ政策島」。蔣萬安競總ＳＩ總幹事、藍委葛如鈞昨表示，所有製作都完全公開，裡面沒有任何一行是抄襲沈伯洋團隊。

批蔣萬安抄襲海報…莊淑芬翻車道歉

網路上出現惡搞台北市長蔣萬安的「周處除三害」競選海報，「廣告女王」莊淑芬在未經查證下，發文批評蔣為了選舉大剌剌抄襲電影海報。蔣競辦前晚向警方報案，強調有人惡意製造假文宣。莊淑芬發現是烏龍，昨改口請大家停戰，強調無意參與選舉紛爭並致歉；但網友不埋單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。