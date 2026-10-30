蔣萬安被海報惡搞…洪毓祥：造謠傳播快 AI翻轉選戰攻防

台北市選戰升溫，市長蔣萬安海報被惡搞、民進黨陣營也指有假網頁或ＡＩ深偽影音等新型態選戰威脅。對於ＡＩ、網路新型態選戰，曾任資策會軟體技術研究院副院長、現任民眾黨立院黨團幹事長洪毓祥說，選戰進入ＡＩ生成、迷因、短影音、群眾共創、演算法擴散相加的新時代，造謠成本低、傳播速度快。以前選舉比誰的陸軍強，現在還要比誰能守住資訊及ＡＩ運用攻防之戰。

洪毓祥指出，新型態選戰已從單純的「流量與速度戰」演變為「數位鑑識與誠信戰」，任何陣營若僅將ＡＩ視為博取聲量的噱頭，或放任側翼進行未經查證的認知作戰，一旦在技術細節或事實基礎上失守，在資訊透明的網路時代反而會遭遇比傳統選戰更迅速、更猛烈的輿論反噬。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐說，ＡＩ提高政治工作者實踐創意的可能性，降低試錯成本，讓他們在製作創意時有更多可能性。團隊製作「颱風大作戰」遊戲，以往可能需要一周的開發時間，現在大約兩天可完成。韋淳祐說，也因文宣製作門檻降低、資訊龐大，才會產生ＡＩ使用上的問題，關鍵是能否做出具吸引力、創意有哏的內容，一般民眾還是會有辨別真偽的識讀能力。

熟悉網路社群運作的民進黨人士表示，ＡＩ、網路新型態選戰對傳統選戰的影響，可分為四大部分，首先是「戰術精準化」，ＡＩ能針對不同焦慮點的選民群體，客製化生成成千上萬種不同版本的文宣或影片。二是「內容生成自動化」，全面拉高空戰的質量，讓資源較少的候選人，也有機會在空戰層面有抗衡之力。第三是「動員社群化」，政治迷因成為最強大的動員工具，封閉式社群如ＬＩＮＥ群組等影響力，往往超越傳統政論節目或地方大老。最後是「輿情監測即時化」，一旦出現對己方不利的言論擴散，ＡＩ系統能及時發現。