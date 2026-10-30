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黃國昌：李四川面臨不對稱戰爭

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

九合一選舉倒數卅天，國民黨新北市長候選人李四川昨晚和民眾黨主席黃國昌合體。黃國昌表示，他的政治標準很高，以前罵過不少國民黨的人，但認識李到現在，「真的不曉得要罵你什麼」。他也批民進黨市長候選人蘇巧慧家族濫用權力搞好處，卻沒被檢討、追查，「這是多麼不對稱的戰爭」？

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李四川接受黃國昌YouTube節目「民眾有本4─直球問大事」專訪，一開始為了符合李四川「做工的人」人設，先請李四川玩小遊戲，黃準備時手在抖，驚呼「好緊張」，完成挑戰後輪到李四川卻非常順利，一下子就完成。李笑著表示，「還是做工的人」；黃國昌則說「自己輸得心服口服」。

黃國昌也準備了山形狀的抱枕送給李四川，後面貼上「川」字，象徵李四川選舉號次三號，「希望川伯成為新北市民靠山」，呼籲包括小草在內的選民全力支持李四川，送李四川進新北市府。

黃國昌提到，一開始李四川代表國民黨選舉，就被鋪天蓋地抹黑，「請問李四川做了什麼違法濫權的事情，要被這樣對待？」反觀對手蘇巧慧家族濫用權力，幫自己家族搞好處，卻沒有被檢討，沒有媒體去追查，到底下了多少資源，這是多麼不對稱的戰爭？

李四川則認為，相信新北市民眼睛是雪亮的，不要覺得市民都看不清楚，呼籲十一月廿八日出來投票。

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