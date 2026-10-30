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電視辯論高雄今打頭陣！柯志恩、賴瑞隆簽名承諾勞工訴求 搶百萬選票

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄報導
高雄市獨立總工會百餘勞工代表昨向藍綠市長候選人柯志恩及賴瑞隆當面表達八大訴求。圖／高雄市獨立總工會提供
高雄市獨立總工會百餘勞工代表昨向藍綠市長候選人柯志恩及賴瑞隆當面表達八大訴求。圖／高雄市獨立總工會提供

全台首場六都市長候選人電視辯論會，今晚八時在高雄登場，民進黨候選人賴瑞隆與國民黨候選人柯志恩將正面交鋒。昨下午進行彩排，除主持人就定位，兩位候選人也都派出代表。

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另外，高雄市獨立總工會為替高雄百萬勞工發聲，昨發動百餘人前往市長候選人柯志恩、賴瑞隆競選總部，提出八大勞工改革訴求獲兩人簽名認同。柯志恩表示，全力推動高市輪船公司建立財務貼補機制，逐步撥補勞動權益基金至八億元。賴瑞隆說，未來透過跨局處平台協調，維護大同醫院及輪船公司員工權益。

獨立總工會日前提出大同醫院移轉經營後員工權益受損、提升高雄市輪船公司員工待遇、確保市府人力調薪無死角、勞動權益基金全面升級等八大訴求，籲市長候選人昨表態，作為勞動界投選依據。理事長王慶宏說，高雄有一四○萬名勞工，既被講成「勞工之都」，未來市長也應由勞工做主，他們不是來踢館，主要希望八大訴求獲候選人正面回應。

柯志恩逐條回應表示，針對大同醫院案會成立專案小組評估營運績效及檢視當初承諾，支持高雄市輪船公司扣除旗津營運損失後建立財務貼補機制。並已將勞動權益基金全面升級納入政見，日後會逐步將五點五億元基金撥補至八億元保障勞工權益，若當選會優先執行。

賴瑞隆表示，將透過跨局處平台，協調大同醫院留任員工績效獎金、輪船公司薪資及福利等問題，並研議市屬事業及機構調薪機制；同時強化勞動檢查與職業安全管理，落實違規裁罰，並檢討市府採購勞動條件、擴大勞工權益基金補助，提供勞工更完善保障。未來也強化勞工自治委員會功能，建立跨局處協調、執行追蹤及成果公開機制。

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