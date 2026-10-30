電視辯論高雄今打頭陣！柯志恩、賴瑞隆簽名承諾勞工訴求 搶百萬選票

全台首場六都市長候選人電視辯論會，今晚八時在高雄登場，民進黨候選人賴瑞隆與國民黨候選人柯志恩將正面交鋒。昨下午進行彩排，除主持人就定位，兩位候選人也都派出代表。

另外，高雄市獨立總工會為替高雄百萬勞工發聲，昨發動百餘人前往市長候選人柯志恩、賴瑞隆競選總部，提出八大勞工改革訴求獲兩人簽名認同。柯志恩表示，全力推動高市輪船公司建立財務貼補機制，逐步撥補勞動權益基金至八億元。賴瑞隆說，未來透過跨局處平台協調，維護大同醫院及輪船公司員工權益。

獨立總工會日前提出大同醫院移轉經營後員工權益受損、提升高雄市輪船公司員工待遇、確保市府人力調薪無死角、勞動權益基金全面升級等八大訴求，籲市長候選人昨表態，作為勞動界投選依據。理事長王慶宏說，高雄有一四○萬名勞工，既被講成「勞工之都」，未來市長也應由勞工做主，他們不是來踢館，主要希望八大訴求獲候選人正面回應。

柯志恩逐條回應表示，針對大同醫院案會成立專案小組評估營運績效及檢視當初承諾，支持高雄市輪船公司扣除旗津營運損失後建立財務貼補機制。並已將勞動權益基金全面升級納入政見，日後會逐步將五點五億元基金撥補至八億元保障勞工權益，若當選會優先執行。

賴瑞隆表示，將透過跨局處平台，協調大同醫院留任員工績效獎金、輪船公司薪資及福利等問題，並研議市屬事業及機構調薪機制；同時強化勞動檢查與職業安全管理，落實違規裁罰，並檢討市府採購勞動條件、擴大勞工權益基金補助，提供勞工更完善保障。未來也強化勞工自治委員會功能，建立跨局處協調、執行追蹤及成果公開機制。