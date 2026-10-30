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政治獻金爭議延燒！藍營再控賴瑞隆 基金會獲雲豹能源高管捐助

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻王小萌／連線報導
國民黨立院黨團昨舉行「賴瑞隆真的好忙！雲豹、詐團門神一手包？！」記者會，立委王鴻薇（左）、台北市議員柳采葳（右）出席。記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團昨舉行「賴瑞隆真的好忙！雲豹、詐團門神一手包？！」記者會，立委王鴻薇（左）、台北市議員柳采葳（右）出席。記者林伯東／攝影

繼指控民進黨高雄市長候選人賴瑞隆雲豹能源集團關係密切，國民黨團昨再質疑賴瑞隆成立高雄市新世代教育基金會，捐助人又有雲豹高階主管；此外，賴瑞隆收取非法吸金的「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」的政治獻金，面對爭議，卻未退回集團負責人陳秋白個人的政治獻金，賴瑞隆回擊嗆國民黨「冷飯舊炒」。

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國民黨立委王鴻薇昨表示，賴瑞隆成立的高雄市新世代教育基金會，原始捐助人包括雲豹能源高階主管張建偉、譚宇軒，兩人分別曾涉違反期貨交易法及涉貪案遭判刑確定；另一法人捐助者一功營造，則持續承接南台灣多項電力、綠能工程。王質疑，這究竟是教育基金會，還是雲豹、光電基金會，讓賴瑞隆「發光發熱」？

台北市議員柳采葳昨再質疑，賴瑞隆收受五互集團旗下龍海生活事業及負責人陳秋白政治獻金。五互集團涉非法吸金逾兩百億元，陳秋白二審遭判刑十年五月。賴僅退還集團捐款，卻保留陳個人十萬元捐獻，究竟以何標準決定保留或退還？與五互集團有何關係？為何涉吸金案的業者會捐款支持賴瑞隆？

針對國民黨連兩天質疑賴瑞隆不當收受政治獻金，賴瑞隆昨天清晨在路口拜票前受訪，痛批對手陣營將個人與企業補助混為一談，為了選舉利益刻意抹黑再生能源發展。

賴瑞隆強調，國家選舉過程皆嚴格依照政治獻金法的規定辦理，公開透明申報，「敢公開透明就是沒有任何問題，如果有任何問題，歡迎用司法處理，而非選舉到了就抹黑攻擊」。

賴瑞隆批，對手拿六年前舊案「冷飯熱炒」，這六年來他早已經過非常多的檢視，如今卻刻意混淆視聽，綠能與再生能源是全世界發展的共同趨勢，朝野各政黨都曾提出相關版本，不該為了選舉，扼殺一個國家的關鍵產業發展。

柯志恩競選辦公室指出，只要對賴瑞隆不利的事，他就「問Ａ答Ｂ」，使用一貫的「逃脫術」，賴如果說不清楚與雲豹能源的關係，未來若當市長，如何確保市府不會成為圖利特定企業集團的工具。

2026九合一選舉 雲豹能源 政治獻金 賴瑞隆 藍營 高雄市選舉

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