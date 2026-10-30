江啟臣拋百項新政 何欣純提塞車解方

台中市長選戰進入最後三十天，藍綠候選人同步搶攻選民認同。國民黨候選人江啟臣連跑南區兩處傳統市場，透過基層拜票爭取支持，並強調台中藍白合作情勢穩定；民進黨候選人何欣純則鎖定台七十四線中彰快速道路壅塞痛點，提出三大行動方案改善通勤困境。

江啟臣昨天發表百項新政，強調許多政策與兒童、教育及育兒友善息息相關。另一早在市議員李中、林霈涵陪同下，接連走訪南區兩處傳統市場，逐一向攤商及民眾拜票。他表示，部分市場已走訪兩、三次，接下來會利用最後三十天，走完尚未拜訪的市場，並透過各種方式接觸市民，爭取最大支持。

針對新竹縣竹北藍白分裂是否影響台中選情，江啟臣認為，目前看來尚未受到影響，但藍白合作不能只靠口號，關鍵仍在候選人能否獲得選民認同，應以具體論述及城市願景說服白營支持者。

江啟臣表示，台中長期以來都是藍白合作的示範區，希望持續透過理念、價值及政見溝通，爭取更多民眾與中間選民認同。

民進黨台中市長候選人何欣純（中）針對台七十四線匝道長期嚴重塞車問題，提出三大行動方案。記者趙容萱／攝影

何欣純昨與市議員曾朝榮、謝家宜、張玉嬿、蔡耀頡及市議員候選人曾咨耀、陳信秀，前往北屯區太原路、環中東路口舉行「新台中，交給我！」記者會。她指出，台七十四線從崇德、松竹到太原及太平交流道，多處匝道長期壅塞，已成為居民日常困擾。

何欣純表示，台七十四線高架主線由中央公路局管理，平面道路則由市府負責，車流監測與號誌管控各自為政，缺乏整合。

何提出三大行動方案，第一上任第一年導入ＡＩ交通管控系統，串聯市府平面道路號誌與公路局車流監測系統。第二與中央合作啟動「台中第二環快速聯絡道路」可行性評估，串聯潭子、北屯、太平、大里、霧峰；第三是加速大眾運輸建設，力拚捷運綠線延伸大坑在首任四年內動工。