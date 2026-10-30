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賄聲賄影 雙北多名議員接連遭搜索

聯合報／ 記者林佳彣楊正海李隆揆蔣永佑／連線報導

北市議員陳重文、新北市議員廖宜琨才因涉賄被聲押後交保，昨又傳和陳同選區的北市民進黨議員候選人林世宗也捲餐會賄選案，檢調搜索林的住家等十三處、約談林等八人，帶回調查。

2026九合一選舉

北市第一選區（北投、士林）三連霸議員陳重文被控藉餐會賄選，昨凌晨以八十萬元交保，他喊冤質疑「這是司法案件還是政治案件？」數小時後，同選區的林世宗也涉案，據悉，此案源於上月士林區里長候選人涉賄案，檢方溯源清查持續發展。

林世宗正拚五連霸，檢調上午搜索議會研究室等處，高姓主任被帶走，外傳與士林區義信里長候選人蘇文山涉餐會賄選有關。蘇文山被控四月席開八桌免費宴請里民，九月廿五日起羈押迄今；士林地檢署追查背後另有「金主」，第二波搜索帶回涉出資贊助餐會的士林神農宮董事長、舊佳里長候選人何逸松，士林地院法官十月二日裁定羈押禁見。

何逸松是林世宗大樁腳，地方人士說，何是舊佳里前里長，兩人關係非常好。何和蘇文山都支持林世宗，林若與該案有關，恐影響士北選情。民進黨目前在選區內提名現任五席，票源穩定，林世宗以純組織票居多。

地方人士說，士北這屆選舉「很精彩」，已有五名候選人捲入司法案件，賴苡任因罷免綠委吳思瑤案涉偽造文書等罪，去年六月被起訴；侯漢廷二○二四年總統大選稱國家機器介選，涉違選罷法，今年八月被起訴；林杏兒指社子島阿嬤是領錢臨演，十月廿二日被控誹謗；陳重文也涉餐會賄選案。

民進黨新北市議員廖宜琨前天因涉嫌提供選民免費磨菜刀服務及餐會招待，新北檢調查辦，帶回廖和辦公室主任許家豪、助理等十一人。檢察官複訊後，將廖、許二人聲押禁見，新北地院裁定廖五十萬元交保，限制住居、出境、出海；許十萬元交保並限制住居，均禁止接觸證人。廖喊冤，稱都是長期、常態性服務。

2026九合一選舉 北市 新北

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