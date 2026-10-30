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基隆熱戰 謝國樑秀12政績 童子瑋攻青年票

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑（中）昨在基隆市黨部成立競選總部，支持者高喊凍蒜，謝國樑提出十二大政績爭取連任。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市長候選人謝國樑（中）昨在基隆市黨部成立競選總部，支持者高喊凍蒜，謝國樑提出十二大政績爭取連任。記者游明煌／攝影

基隆市長選戰白熱化，國民黨候選人謝國樑昨成立競總，支持者高喊凍蒜，他展現十二項建設政績，還說「有很多人受到了壓迫，懂的人就懂，不用說太多。」民進黨童子瑋推出「政見總複習」系列懶人包，首波聚焦青年就業政策，要在選戰最後階段，把討論重新拉回市政、願景與政策。

2026九合一選舉

謝國樑競總揭牌，立委林沛祥出任主委，前市長張通榮也來加持，支持者高呼「凍蒜」。謝國樑提出十二建設展現施政成績單，他細數打造全台交通最安全的城市、騎樓整平、七區室內兒童樂園、基隆捷運開工等。

「有很多人受到了壓迫，有很多人受到了危害。」謝國樑意有所指表示，他和北市長蔣萬安尋求連任路上面臨惡劣和艱辛的選舉環境，愈困難就要愈團結。

謝國樑提及未來願景，要把基隆捷運、ＡＩ數據中心蓋起來，也要打造捷運聯開基地。十一月十日和童子瑋的首場辯論會，他將提出不能「廢鐵換捷」等議題和對手交鋒。

謝國樑全面展開陸戰，昨午有立委黃健豪陪前往基隆廟口商圈拜票。謝還提出「基隆青年三加一」政策，整合「基隆好聲音」、「在地好演員」、「少年霹靂舞」及「最愛戰鬥陀螺」四大領域，要建立支持青年持續成長的培育機制。

民進黨基隆市長候選人童子瑋（中）昨推出「政見總複習」系列懶人包，首波聚焦青年就業政策政見。圖／童子瑋競總提供
民進黨基隆市長候選人童子瑋（中）昨推出「政見總複習」系列懶人包，首波聚焦青年就業政策政見。圖／童子瑋競總提供

童子瑋昨天推出「政見總複習」系列懶人包，首波聚焦青年就業政策。童表示，青年就業涵蓋技能成長、在職進化、就業銜接到穩定保障，要建立青年從學習、求職到穩定工作的完整支持系統。

他說，青年就業攸關城市是否有未來，基隆如果沒有好的技能培訓、工作機會與職涯發展環境，年輕人因為就業而離開家鄉的狀況將加劇。

童子瑋主張，協助青年申領中央穩定就業相關獎勵，再由地方等額加碼，穩定就業獎勵最高達七點二萬元，希望降低青年進入職場初期的生活壓力，也增加長期穩定就業誘因。

2026九合一選舉 基隆 謝國樑 童子瑋

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