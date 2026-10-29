巧遇沈伯洋汐止福山巖「洋流慧聚」 蘇巧慧：把雙北最後一哩路完成

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚到汐止橫科的福山巖參拜時，巧遇台北市長候選人沈伯洋，兩人再次「洋流慧聚」。蘇巧慧說，明天開始邁入倒數二字頭，「我們彼此鼓勵，一起把雙北最後一哩路完成。」

今晚參拜行程新北市議員張錦豪、候選人蔡美華等也都到場。蘇巧慧說，今晚原不知道伯洋要來，她本來跟主委說好要來，後來才聽到沈伯洋要來非常高興，因為汐止橫科本來就是新北汐止、台北南港交界的地方，福山巖是非常重要的信仰中心，不管是汐止人、南港人，大家都會來這裡拜拜，這裡就是新北和台北之間關係最好的代表。

媒體詢問小英前總統曾提及開始選舉的時候，一開始是蘇巧慧手把手教沈伯洋怎麼跟選民這搏感情、怎麼握手等，可以分享這段故事嗎？

沈伯洋表示，最早他和巧慧學姐一起掃街，他一開始掃市場非常生硬，其實是巧慧教他怎麼握手、怎麼打招呼等，也很常討論政策，一直到現在，要不是有她這樣的幫忙，他對這些選舉的體感、眉角等，真的是很難去掌握。

蘇巧慧補充，她當然是學姐，其實沈伯洋真的上手非常快，不管是掃街、拜票，選舉工作當然是她先開始指導他沒有錯，但他很快就超越她了，不管是現在大家互動的狀況，或者是最經典的一邊掃街一邊吃東西，這個真的是無人能出其右，棒得不得了。

蘇巧慧還說，選戰從明天開始邁入倒數二字頭，真的是最後一哩路，大家會互相加油，彼此鼓勵，一起把雙北最後一哩路完成，不管是台北隊或者新北隊，這次推出的議員候選人實力也都非常的堅強。除了市長之外，議員也希望能夠當選，希望大家給他們更多的關心，一起努力走完這最後一哩路。