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周春米競總募款小物「米包、米袋」超夯 洋流飄帶吹進屏東也搶手

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
爭取連任屏東縣長周春米，競選總部推出「Team Rice」募款小物，結合名字「米」字，設計米袋、米包、T恤、胸章及鑰匙圈等周邊商品。記者劉星君／攝影
爭取連任屏東縣長周春米，競選總部推出「Team Rice」募款小物，結合名字「米」字，設計米袋、米包、T恤、胸章及鑰匙圈等周邊商品。記者劉星君／攝影

2026九合一選戰升溫，候選人競選小物成另類人氣戰場。屏東縣長周春米競選總部推出「Team Rice」募款小物，結合名字「米」字，設計米袋、米包、T恤、胸章及鑰匙圈等周邊商品，有退休老師一口氣認購20組，行動力挺。除自家募款小物，競總限量發放台北市長候選人沈伯洋「洋流飄帶」與貼紙，平均每天發出約千條，掀起搶領熱潮。

2026九合一選舉

周春米競總推出「Team Rice」系列，以實用、年輕化設計為主軸，競選小物融入生活。從手提袋「米袋」、可調整背帶長度斜背「米包」，到T恤、鑰匙圈及胸章，除了捐款相挺，也能將支持候選人心意穿戴在身上。

周春米競總工作人員張菽蓁說，募款小物分A、B、C三種組合，A組是手提米袋搭配鑰匙圈及胸章，B組以可調整長短的斜背米包為主同樣搭配鑰匙圈與胸章，C組T恤加胸章，三個組合均為800元，推出後詢問度高，陸續有支持者到競總了解捐款兌換方式。

張菽蓁說，募款小物推出第一天，有一名支持者一口氣認購20組，後來得知是退休老師，以實際行動支持。

除競總自行設計募款小物，支持者也發揮創意，自製「鵝樂貼紙」提供競總發放，呼應周春米陣營近期掀起的「鵝」元素話題，從候選人名字到趣味諧音，選戰宣傳充滿巧思。

另一股選舉小物熱潮從台北一路吹進屏東。台北市長候選人沈伯洋團隊推出的「洋流飄帶」及貼紙，在社群平台Threads掀起討論，周春米競總限量發放，吸引支持者索取，平均每天發出約千條飄帶。

民眾蔡小姐說，在Threads看到有人分享屏東也能領取，便趕緊前往，還秀出自己印製應援小物。黃姓支持者形容，「洋流飄帶」堪稱全台最難搶、最時尚配件，網路還有蝴蝶結、領帶結等打結教學，能繫在身上、背包上，成為另類配件。也有支持者製作屏東市長候選人梁育慈款的飄帶，寫著「做事！梁育慈」加入梁育慈的Ｑ版圖案，也特別到總部領取洋流飄帶。

爭取連任屏東縣長周春米，競選總部推出「Team Rice」募款小物，結合名字「米」字，設計米袋、米包、T恤、胸章及鑰匙圈等周邊商品。記者劉星君／攝影
爭取連任屏東縣長周春米，競選總部推出「Team Rice」募款小物，結合名字「米」字，設計米袋、米包、T恤、胸章及鑰匙圈等周邊商品。記者劉星君／攝影

支持者發揮創意，自製「鵝樂貼紙」提供競總發放，呼應周春米陣營近期掀起的「鵝」元素話題。記者劉星君／攝影
支持者發揮創意，自製「鵝樂貼紙」提供競總發放，呼應周春米陣營近期掀起的「鵝」元素話題。記者劉星君／攝影

周春米與梁育慈的聯合競總限量發放台北市長候選人沈伯洋「洋流飄帶」與貼紙，平均每天發出約千條，掀起搶領熱潮。記者劉星君／攝影
周春米與梁育慈的聯合競總限量發放台北市長候選人沈伯洋「洋流飄帶」與貼紙，平均每天發出約千條，掀起搶領熱潮。記者劉星君／攝影

爭取連任屏東縣長周春米，競選總部推出「Team Rice」募款小物，結合名字「米」字，設計米袋、米包、T恤、胸章及鑰匙圈等周邊商品。記者劉星君／攝影
爭取連任屏東縣長周春米，競選總部推出「Team Rice」募款小物，結合名字「米」字，設計米袋、米包、T恤、胸章及鑰匙圈等周邊商品。記者劉星君／攝影

2026九合一選舉 屏東縣選舉 周春米

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