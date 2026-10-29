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台東藍綠縣長候選人拚政見 吳秀華提1億青創基金、陳瑩倡設設計長

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長候選人吳秀華（右）與縣長饒慶鈴，今天下午一起到台東「微光集」，舉辦「SHOW WHAT？秀我們的CHILL台東」青年對談活動。圖／吳秀華競辦提供
國民黨台東縣長候選人吳秀華（右）與縣長饒慶鈴，今天下午一起到台東「微光集」，舉辦「SHOW WHAT？秀我們的CHILL台東」青年對談活動。圖／吳秀華競辦提供

台東縣長選戰持續升溫，國民黨候選人吳秀華、民進黨候選人陳瑩近日分別提出台東未來發展構想。吳秀華提出規劃1億元青年創業基金、青創基地及租屋補貼，希望吸引青年返鄉；陳瑩則從台東博覽會成果出發，倡議設立設計長、爭取台灣設計展及深化地方文化，分別從青年產業與文化治理切入。

2026九合一選舉

吳秀華與縣長饒慶鈴今天下午前往台東「微光集」，舉辦「SHOW WHAT？秀我們的CHILL台東」青年對談活動。現場不設講台、沒有制式簡報，而是以野餐墊圍圈、分組討論方式，邀請青農、原民企業、在地品牌及表演工作者交流，分享創業與地方生活經驗。

吳秀華表示，青年政策不能只停留在政見文字，必須了解年輕人創業面臨的資金、資訊及市場問題。她提出以1億元為目標成立青年創業基金，搭配青創基地、創業諮詢、資源媒合及營運輔導，並規劃青年事務專責服務，提供一站式協助。

她指出，台東擁有農業、文化及自然環境等特色，但要讓青年願意留下，仍須創造工作與創業機會。除了創業資源，她也提出青年返鄉支持、租屋補貼及婚育住宅等政策方向，希望從工作、居住到成家提供支持，降低青年留在台東發展的門檻。

陳瑩則出席「台東學・學台東」論壇，與台灣設計研究院院長張基義、縣長饒慶鈴及洄洄山林地方設計共同創辦人楊文廣等人，探討台東博覽會之後如何延續地方發展成果。

陳瑩表示，台東博覽會讓地方文化、生活方式及產業特色受到更多關注。她提出「Slow, but Fashionable」理念，強調台東的慢不代表落後，而是能展現兼具深度與質感的生活方式，希望台東成為面向太平洋、連結世界的入口。

在文化與設計治理方面，陳瑩提出設立「設計長」，統籌公共空間美感、安全及無障礙設計；推動美學融入各局處政策；讓「台東學」成為持續討論的公共議題；爭取台灣設計展在台東舉辦，並與2030年台東博覽會結合；另研議「一日文化假」，鼓勵青年學子走入地方祭典、認識各族群文化。

陳瑩認為，文化不應只是活動點綴，而應融入教育、交通、觀光及產業治理，讓地方特色轉化為長期發展的力量。兩位候選人分別從青年創業與文化設計提出政見，如何將構想轉化為具體措施，也成為台東未來發展的觀察重點。

民進黨台東縣長候選人陳瑩（右二）出席「台東學・學台東」論壇，與台灣設計研究院院長張基義（中）、縣長饒慶鈴（右）及洄洄山林地方設計共同創辦人楊文廣（左二）等人，探討台東博覽會之後如何延續地方發展成果。圖／陳瑩競辦提供
民進黨台東縣長候選人陳瑩（右二）出席「台東學・學台東」論壇，與台灣設計研究院院長張基義（中）、縣長饒慶鈴（右）及洄洄山林地方設計共同創辦人楊文廣（左二）等人，探討台東博覽會之後如何延續地方發展成果。圖／陳瑩競辦提供

陳瑩提出「Slow, but Fashionable」理念，強調台東的慢不代表落後，而是能展現兼具深度與質感的生活方式，希望台東成為面向太平洋、連結世界的入口。圖／陳瑩競辦提供
陳瑩提出「Slow, but Fashionable」理念，強調台東的慢不代表落後，而是能展現兼具深度與質感的生活方式，希望台東成為面向太平洋、連結世界的入口。圖／陳瑩競辦提供

國民黨台東縣長候選人吳秀華（中）與在地青年席地圍圈交流，透過分組討論，聆聽青年對創業、產業發展及留鄉生活的想法。圖／吳秀華競辦提供
國民黨台東縣長候選人吳秀華（中）與在地青年席地圍圈交流，透過分組討論，聆聽青年對創業、產業發展及留鄉生活的想法。圖／吳秀華競辦提供

2026九合一選舉 台東縣長 吳秀華 陳瑩 青創 饒慶鈴

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